Iubirea cu năbădăi dintre actorii Florin Zamfirescu și Cătălina Mustață. De ce se urăsc acum

Cătălina Mustaţă şi Florin Zamfirescu au fost căsătoriţi timp 21 de ani, dar au divorțat în anul 2012.

Unul dintre cele mai îndrăgite cupluri ale teatrului românesc au decis în 2012 să divorţeze după mai bine de două decenii.

Povestea de dragoste a celor doi actori a început când Cătălina Mustaţă era încă studentă la actorie, iar el profesor. Diferenţa de vârstă nu a fost niciodată un punct slab al relaţiei lor. În al patrulea an de facultate, Cătălina deja primea deja cererea în căsătorie.

Au urmat 21 de ani de căsnicie, timp în care au împărţit aceeaşi casă, dar şi aceeaşi scenă.

Relaţia celor doi actori a ajuns la saturaţie, parcă în ciuda poveştii frumoase de dragoste pe care au avut-o.

Florin Zamfirescu spunea cu ani în urmă că a suferit şi că nu se aştepta ca la 62 de ani să rămână singur.

„Ei i s-a năzărit… nu vreau să intru în amănunte penibile… dar adevărul e următorul: ei i s-a năzărit că eu nu o ajut destul să se remarce în meseria noastră. Ea este un om ranchiunos, un om care vrea să devină… Şi i-am spus: să ştii că e diferenţă între «să devii» şi «să parvii». Trebuie să munceşti, să rabzi, să suporţi, a mărturisit Florin Zamfirescu”.

El a acuzat-o pe fosta soție că i-ar fi sechestrat bunurile în casa lor situată în afara Bucureştiului și a făcut-o responsabilă de boala lui de inimă, actorul suferind un preinfarct.

„Eu am lăsat loc de <<Bună ziua!>>, ea nu. Ce relație să mai am cu ea, dacă nici la salut nu răspunde? Îl știu pe soțul Cătălinei, l-am cunoscut personal, este un băiat de toată isprava. Ea însă este o canalie. Sub aspect de domnișoară frumoasă, simpatică și manierată, ea nu e deloc așa. Este prietenă cu paharul, motiv pentru care noi ne-am și despărțit. Ea tot așa a și rămas. Îi plăcea să consume alcool și să facă atât de urât cum n-a crezut nimeni că o femeie poate să facă”, a declarat actorul într-un interviu acordat impact.ro.

Cererea de divorț a fost înaintată de Cătălina Mustață, atât din cauza certurilor repetate, cât, spune ea, infidelității soțului ei.

Actrița s-a recăsătorit în America, în Texas. Ea a anunțat că se întoarce definitiv în România.

Florin Zamfirescu a fost însurat de trei ori. Din prima căsătorie cu o profesoară de pian are un fiu, Vlad, care i-a călcat pe urme tatălui și este actor.

A doua soție a lui Florin Zamfirescu, cu care a conviețuit 12 ani, a fost actrița Valeria Sitaru, cu care are o fată, Ștefana Samfira.

După Revoluție, Florin Zamfirescu s-a căsătorit cu Cătălina Mustață, de care a divorțat după 21 de ani de căsnicie.

În prezent, el s-a retras la țară și locuiește alături de medicul Daciana Toma. Florin Zamfirescu a dezvăluit că s-a retras din actorie pentru că nu se mai vedea pe scenă și în lumina reflectoarelor la vârsta de 70 de ani.

„Nu e usor să te retragi. În primul rand, ți-e ție greu și în al doilea rând, te întreabă lumea de ce te-ai retras. (…) M-am retras într-o casă pe care am făcut-o eu, cu soția mea actuală, care e o fată minunată, și mă simt foarte bine. Am revenit la obiceiurile din copilărie. Am o grădinița cu roșii, câte un pom din fiecare, prun, măr”, a spus marele actor.