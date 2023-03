Imagini emoționante cu Bruce Willis sărutându-și soția, la aniversarea nunții. Actorul luptă cu demența

Bruce Willis și Emma Heming au sărbătorit marți cea de-a 14-a aniversare a căsătoriei lor. Soția starului și-a amintit cum și-au reînnoit jurămintele și a postat pe Instagram o fotografie emoționantă cu un sărut de la o aniversare anterioară, potrivit Daily Mail.

Bruce Willis (68 de ani) diagnosticat recent cu demență și Emma Heming (44 de ani) s-au căsătorit în urmă cu 14 ani, pe 21 martie 2009.

După ce marți dimineață a amintit de aniversarea lor, Emma Heming Willis a revenit, la câteva ore, pe Instagram și a distribuit imagini emoționante de acum patru ani - 2019 - când ea și Bruce Willis și-au reînnoit jurămintele de căsătorie la cea de-a zecea aniversare a lor, într-o ceremonie la fel de emoționantă.

„La cea de-a 10-a aniversare a nunții noastre, am decis să ne reînnoim jurămintele în același loc în care am spus <<Da>> în 2009. Sunt atât de fericită că am făcut-o. Profitați de fiecare ocazie de a vă uni și de a sărbători cu familia și prietenii. (....) Noi reușim să păstrăm aceste amintiri în siguranță și vii pentru cei care s-ar putea să nu fie în stare”, a scris Emma Heming Willis pe Instagram.

Pe 19 martie, de ziua actorului, soția sa, Emma Heming, a postat un mesaj emoționant și sincer despre viața alături de o persoană care suferă de demență frontotemporală (FTD).

„Azi este ziua soțului meu. Mi-am început dimineața plângând, așa cum puteți vedea după ochii mei umflați. Cred că e important ca voi să vedeți toate astea. Oamenii îmi spun mereu că sunt puternică. Nu am de ales, mai ales că trebuie să cresc și doi copii. Câteodată, în viața asta, trebuie să ne punem pe noi hainele de oameni mari și să trecem la treabă. Iar eu asta fac. Dar am momente de tristețe în fiecare zi, am momente de durere în fiecare zi, iar azi, de ziua lui, le simt din plin”, a spus Emma Heming într-un videoclip postat pe contul ei de Instagram.

Boala actorului american Bruce Willis s-a agravat, acesta suferind în prezent de o formă de demenţă incurabilă, potrivit unui recent diagnostic medical, care a fost anunţat joi de familia sa, notează AFP. De altfel, această boală a pus capăt și carierei celebrului actor american.