Georgiana Lobonț, ironizată de Mihai Bendeac: „Creierul meu nu știe că sunt acolo“. Reacția cântăreței

Mihai Bendeac a ironizat-o pe Georgiana Lobonț în mediul online, după ce soțul artistei anunțase că divorțează, însă cei doi își continuă viața ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Cântăreața a avut o reacție la mesajul postat de actor.

Interpreta nu a venit cu lămuriri despre acest subiect, însă recent a lansat o nouă melodie, iar versurile piesei sunt: „Mi-e dor de tine/În brațele tale să adorm/Cu toate hainele aruncate pe covor/Lumina stinsă, să nu pot vedea/Buzele tale și îmi ating pielea/Vocea ta, iubire, o aud mereu”, scrie libertatea.ro.

Actorul a analizat melodia artistei și a comentat-o pe pagina sa de Instagram. Reacția fostului jurat de la „iUmor” a stârnit multe hohote de râs pe internet.

„Hainele aruncate pe covor? Cum să dorm dacă hainele sunt aruncate pe covor, la mine trebuie să fie totul la linie. Creierul meu nu știe că sunt acolo pe covor. E întuneric, dar creierul lucrează. De ce să nu-mi vezi buzele? De ce îmi creezi un complex? Atunci nu o s-o mai auzi (n.r. – vocea ta o aud mereu), asta e. Ce o să mai plângi tu, ce o să te mai vaiți tu, ce o să te mai jelești tu”, a spus Mihai Bendeac pe contul lui personal de Instagram.

"Cea mai bună parodie"

După ce a văzut filmarea cu Mihai Bendeac, interpreta a reacționat și nu a fost deloc deranjată de afirmațiile actorului. S-a amuzat și ea. „Cea mai bună parodie”, a scris Georgiana Lobonț pe Instagram.

În urmă cu mai bine de o lună, soțul artistei, Rareș Ciciovan anunța divorțul de Georgiana Lobonț, după 7 ani de căsnicie. Cei doi au împreună doi copii. Anunțul a fost făcut în timp ce cuplul se afla în Maldive.„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu”, a spus Rareș Ciciovan pentru spynews.ro.