Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
Francia Raisa, actrița care i-a donat un rinichi Selenei Gomez, nu a fost invitată la nunta artistei: „Știam că se va căsători”

Publicat:

Francia Raisa, actrița care i-a donat un rinichi Selenei Gomez în 2017, a reacționat după ce fanii au observat că nu a fost prezentă la nunta cântăreței cu Benny Blanco, desfășurată pe 27 septembrie. Actrița a făcut declarații surprinzătoare despre relația lor și despre cum vede prietenia cu Selena în prezent.

Actrița Francia Raisa i-a donat un rinichi Selenei Gomez FOTO: X
Actrița Francia Raisa i-a donat un rinichi Selenei Gomez FOTO: X

Francia a declarat pentru Univision că era la curent cu evenimentul și se bucură sincer pentru fosta ei prietenă: „Știam că se va căsători și sunt foarte fericită pentru ea”. Actrița, cunoscută din serialul The Secret Life of the American Teenager, a amintit și de gestul său eroic din 2017, când i-a donat un rinichi Selenei, aflată în lupta cu lupusul: „Uitați, ea are o viață, este deja miliardară, și eu sunt recunoscătoare că am putut să fac asta pentru ea”.

Prietenia lor a trecut prin perioade de distanță, nu conflicte

Francia a explicat că distanța dintre ele de-a lungul anilor nu a fost cauzată de certuri sau conflicte: „Nu am avut niciodată certuri serioase. Nimic nu s-a întâmplat, dar aveam nevoie de acel timp departe”, a spus actrița potrivit Daily Mail.

Actrița subliniază că timpul petrecut separat a fost, de fapt, benefic: „Când te reconectezi, ești o persoană mai bună. Eu și ea ne redescoperim treptat prietenia”. Francia a mai spus că nu regretă gestul de a-i dona rinichiul Selenei: „Mulți m-au întrebat ani la rând dacă regret ceea ce am făcut, iar eu am răspuns: «Nu, relația a fost mereu acolo. A fost doar o mică tensiune»”.

Astfel, Francia Raisa respinge zvonurile despre conflicte cu Selena Gomez și transmite un mesaj de susținere și prietenie sinceră pentru fosta sa colegă.

Vedete

