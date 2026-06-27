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Fiica Maiei Morgenstern se apără după acuzațiile că ar fi cerșit lucruri pentru copil.: „Mi se pare absolut normal să întreb”

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Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale după ce le‑a cerut urmăritorilor săi să o ajute cu obiecte pentru bebelușul ei, în perspectiva unei vacanțe la mare. Tânăra mamă a răspuns public criticilor.

Cabiria și Maia Morgenstern. FOTO FB Cabiria Morgenstern
Cabiria și Maia Morgenstern. FOTO FB Cabiria Morgenstern

Într‑un mesaj adresat comunității sale online, Cabiria a explicat că urmează să plece cu copilul la mare și că ar aprecia sprijinul celor care au lucruri pe care nu le mai folosesc:

„O să plec în prima vacanță cu bebe la mare. Dacă vreți să îi luați un cadou de first beach trip pentru că urmează să fac o listuță de necesități și mi-ar prinde bine să mai reduc din costuri. SAU DACĂ SUNTEȚI MĂMICI ȘI AVEȚI CHESTII DE DONAT/RECOMANDĂRI/SFATURI. De asemenea, trebuie să cumpăr baby gate ca nebunu’ ăsta să mișcă repede ca un gândac și trebuie să îl protejez de scări”, a scris Cabiria Morgenstern.

„Nu ți-e rușine să ceri lucruri?”

Mesajul a atras imediat reacții, inclusiv una în privat, în care o urmăritoare i‑a reproșat: „Nu ți-e rușine să ceri lucruri?”, potrivit Click!

Cabiria a răspuns direct:

„Hai, măi! totuși faci ceva frumos și demn cu viața ta, păi nu e păcat să trimiți mesaje cu hate pe internet? Revino-ți, tu, fată! PS: foarte interesant cum oameni care nu mă urmăresc și cu care nu mă cunosc îmi văd story-urile și răspund la ele. Eu abia apuc să văd story-urile cunoscuților. Dragă, cum m-ai găsit?”.

„Cer lucruri pe care oamenii nu le mai folosesc și pe care altfel le-ar arunca. Mi se pare absolut normal să întreb”

După ce criticile s-au înmulțit, Cabiria Morgenstern a revenit cu explicații, susținând că nu vede nimic greșit în a cere ajutor atunci când ai nevoie, mai ales ca mamă.

„Nu cer bani. Nu am cerut niciodată bani. Cer lucruri pe care oamenii nu le mai folosesc și pe care altfel le-ar arunca. Mi se pare absolut normal să întreb. Nu înțeleg de ce faptul că întrebi dacă cineva are ceva de oferit a ajuns să fie considerat cerșit. Dacă cineva vrea să ajute, bine. Dacă nu, trece mai departe”, a spus fiica Maiei Morgenstern.

Într‑un InstaStory, Cabiria a adăugat că este împotriva consumerismului și preferă să facă schimb de obiecte cu alte mame, în loc să cumpere lucruri pe care copilul le va folosi doar o perioadă scurtă.

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