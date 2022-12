Fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor, lăudată de presa din SUA: „Vreau să devin chirurg”

La doar 15 ani, Irina Columbeanu, care trăiește de câțiva ani cu mama sa, Monica Gabor, în Statele Unite ale Americii, se laudă cu rezultate bune la învățătură și premii datorită cărora care a apărut și în paginile publicațiilor internaționale.

Fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor studiază la un liceu prestigios din Statele Unite ale Americii, iar recent, adolescenta a participat la un concurs de robotică, alături de alți colegi, unde au trebuit să construiască 20 de roboți, care ar putea ajuta la recuperarea copiilor cu tulburări cerebrale, conform Libertatea.

„De fiecare dată când particip la astfel de evenimente, plec plină de încântare, pentru că fac parte dintr-un proiect care schimbă în bine viețile copiilor. De asemenea, capăt cunoștințe pe care altfel nu le-aș fi învățat”, a spus Irina Columbeanu, pentru ziarul local The Malibu Times.

Fiica lui Irinel Columbeanu are planuri mari și pentru viitor. Își dorește să studieze medicina și să devină chirurg.

„Îmi doresc să devin chirurg cardiotoracic sau neurochirurg, iar pentru a realiza acest lucru, sunt mereu în căutarea de noi oportunități STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică) pentru a-mi spori cunoștințele în domeniu și, sper, să le folosesc pentru a salva vieți într-o zi. (...) Mă gândeam că mașina pe care o construiam este pacientul meu și, cu fiecare pas pe care îl parcurgeam, îmi imaginam că suntem cu un pas mai aproape de a salva o viață, ceea ce făceam atât în realitate, cât și în operația mea fictivă”, a mai declarat aceasta pentru sursa citată.

„Acest program îi ajută pe tineri să învețe nu numai abilități STEM, ci și valoarea empatiei și importanța de a avea un impact pozitiv în viața cuiva. (...) Pentru acest eveniment, adolescenții noștri au fost mai mult decât dispuși să se trezească la 5:30. S-au îndrăgostit de acest program și cer mereu să fie incluși atunci când există un eveniment”, a spus directorul Centrului unde este înscrisă și fiica Monicăi Gabor.

De altfel, Irina Columbeanu nu este la prima reușită, ea s-a implicat și în trecut la mai multe activități caritabile și a primit un premiu, Dolphin Youth Awardee, acordat de Fundația Malibu Dolphin, fiind și atunci lăudată de presa internațională.

Irinel Columbeanu a recunoscut anterior, într-un interviu pentru Fanatik.ro, că nu o mai poate susține finaniar pe Irinuca, și că de acest lucru se ocupă Mr. Pink, soțul Monicăi Gabor.

„Nu particip din punct de vedere financiar la creșterea Irinucăi, dar nici nu cred că este nevoie. Da, eu când am văzut realizările Irinei, din presa americană, mi-am făcut datoria de onoare să îi mulțumesc lui Mr. Pink. O să mă mențin într-o notă mai vagă, dar vorbim de ordinul sutelor de mii. Da, sigur vorbim de 200-300 de mii de euro anual”, a declarat fostul afacerist, care a mai spus că speră ca în curând să poată să-și revadă fiica.

„Nu am stabilit o dată când să merg la Irina în America. Cu toții trebuie să se gândească la chestia asta. Mi-ar plăcea să cred că se gândesc cu toții, nu doar eu și Irina. De fapt, ea mi-a spus când ar prefera, din punctul ei de vedere. Nu aș vrea să o deranjez nici cu școala. Și mi-a zis că ar prefera perioada de vacanță. La fel cum au făcut-o și în trecut, Monica și Mr. Pink mă vor ajuta cu banii pentru deplasare. Nu am o comunicare cu Monica așa de des cum am cu Irina, pentru că nu vreau să o deranjez”, a adăugat Irinel Columbeanu.