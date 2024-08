„Crime în imobil“ revine cu nou sezon pe Disney+. Care sunt noutățile lunii august

Serviciul de streaming Disney+, casa filmelor și a serialelor de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și Star, aduce producții care merită puse pe lista de urmărit.

Luna augusta duce un nou sezon al simpaticului serial "Crime în imobil", cu Steve Martin, Martin Short și Selena Gomez și, desigur, superba clădire „Arcadia”. Noul sezon care aduce în prim-plan și nume precum Meryl Streep, Melissa McCarthy și Paul Rudd, are premiera pe 27 august. Tot luna aceasta vom putea urmări un nou film din franciza Planeta Maimuțelor. Producția "Planeta maimuțelor: Noul regat" are premiera pe 2 august.

CRIME ÎN IMOBIL – SEZONUL 4 din 27 august

În sezonul patru din „Crime în imobil”, trio-ul nostru de podcasteri amatori se chinuie cu evenimentele șocante de la sfârșitul sezonului trei, în legătură cu dublura și prietenul lui Charles, Sazz Pataki. Încercând să afle cine dintre ea sau Charles a fost victima vizată, investigația îi aduce în Los Angeles, unde un studio de la Hollywood pregătește un film despre podcastul “Only Murders”. Charles, Oliver și Mabel se grăbesc să se întoarcă la New York și pornesc într-o călătorie și mai spectaculoasă – traversează curtea clădirii lor pentru a pătrunde în viețile complicate ale rezidenților din West Tower din Arconia.

EXPLORATORII OCEANELOR, din 19 august

O nouă aventură oceanică, creată de producătorii seriei ”Planeta albastră” și James Cameron. Înarmată cu tehnologii avansate, o echipă aleasă de exploratori și oameni de știință curajoși pornește într-o odisee globală pentru a rezolva unele dintre cele mai mari mistere ale oceanului prin intermediul vieții animalelor și ecosistemelor sale.

EXTRATEREȘTRII CÂRCOTAȘI – SEZONUL 5, din 12 august

O echipă de patru extratereștri reușește să scape din lumea lor de origine care explodează și aterizează forțat într-o casă din suburbiile Americii. Misiunea lor: să protejeze Pupa, un supercomputer viu care într-o zi va evolua în adevărata sa formă, îi va consuma și va terraforma Pământul.

THE SUPREMES ÎN RESTAURANTUL LUI EARL, din 23 august

Cele mai bune prietene de-o viață, Odette, Clarice și Barbara Jean – „The Supremes” – împărtășesc o legătură de nezdruncinat de zeci de ani în care au trecut prin furtunile vieții. Acum, în contextul unor suferințe din iubire, trio-ul este pus la încercare, confruntându-se cu cele mai dificile momente de până acum.

TIRANUL, din 14 august

Un proiect secret din Coreea este dezvaluit Statelor Unite. Statele Unite cer încetarea proiectului, dar intervine un accident în timpul încercării NIS de a preda mostra. Paul, un agent american, face presiuni dure asupra NIS după incident și se confruntă cu liderul proiectului, directorul Choe. Între timp, Jagyeong, un personaj-cheie în acest caz, și Lim Sang, un veteran pensionar, încep să o urmărească pe subalterna directorului Choe, Moyong, din motive diferite. Toată lumea se reunește în cele din urmă, dar are loc o întorsătură neașteptată atunci când în joc este ultima mostră.

RĂZBOIUL STELELOR: AVENTURILE TINERILOR JEDI revine cu sezonul 2! Tinerii jedi își vor continua antrenamentul și se vor aventura în misiuni și mai mari în întreaga galaxie. Pe platforma de streaming pe 14 august.

Jimin și Jung Kook se distrează împreună! Ești sigur?! (ARE YOU SURE?!) are premiera pe 8 august și promite să ducă privitorii într-o călătorie plină de distracție alături de Jimin și Jung Kook, în timp ce mănâncă, fac cumpărături, gătesc, campează, se dau în canoe, înoată și călătoresc.

Un nou lider tiran al maimuțelor își construiește imperiul! Planeta maimuțelor: Noul regat (Kingdom of the Planet of the Apes), cel de-al patrulea film din franciza, va fi disponibil pentru streaming, în premieră pe 2 august.