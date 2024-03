Robert De Niro spune că nu l-ar interpreta niciodată pe Trump: „Nimic nu poate fi salvat în el“ VIDEO

Cu toate că de-a lungul carierei sale a dat viață unor personaje cu caracter îndoielnic, precum mafioți, criminali și psihopați, Robert de Niro a dezvăluit că nu ar interpreta rolul lui Donald Trump, relatează The Guardian.

Actorul de la Hollywood a spus de ce nu și-ar dori ca fostul președinte american să ajungă din nou la Casa Albă în timpul unei apariții în cadrul emisiunii „Real Time With Bill Maher", în care a îndemnat electoratul să voteze pentru Joe Biden.

„Concluzia este că este Biden versus Trump. Vrem să trăim într-o lume în care vrem să trăim și în care ne place să trăim, sau să trăim într-un coșmar", a afirmat De Niro. „Votați pentru Trump și veți avea parte de coșmar, votați pentru Biden și ne vom întoarce la normalitate", a mai adăugat el.

„Pur și simplu nu vreau să mă simt așa cum m-am simțit eu, și mulți dintre noi nu, după alegerile din 2016, când nu ne venea să credem că s-a întâmplat. Tipul (n.red Donald Trump) este un monstru total", a mai adăugat Robert de Niro.

Ulterior, actorul a declarat că nu ar interpreta niciodată rolul lui Trump.

„Nu l-aș juca niciodată ca actor, pentru că nu văd nimic bun în el. Nimic. Absolut nimic. Nimic de salvat în el", a mărturisit De Niro, în vârstă de 80 de ani.

„Un ratat total"

Fostul lider de la Casa Albă, Donald Trump, este singurul candidat important rămas în cursa pentru nominalizarea republicană la președinție în 2024, după ce Nikki Haley, fost ambasador la ONU, a anunțat miercuri că se retrage din cursă.

În discursul său de la premiile Gotham din decembrie, actorul a precizat că Trump și-a mințit alegătorii „în timpul celor patru ani de mandat”.

„Fostul președinte ne-a mințit de peste 30.000 de ori în timpul celor patru ani de mandat, iar el își menține ritmul cu actuala sa campanie de răzbunare", a afirmat el.

După afirmația actorului, Trump a reacționat pe Truth Social. Fostul președinte american l-a numit pe De Niro „un ratat total" ale cărui talente actoricești „s-au diminuat foarte mult"

Amintim faptul că alegerile prezidenţiale din SUA vor avea loc la data de 5 noiembrie.

Actorul de la Hollywood a fost nominalizat la categoria „cel mai bun actor în rol secundar” la premiile Oscar din acest an pentru rolul său din „Killers of the Flower Moon/ Crimele din Osage County: Bani însângerați", în care joacă rolul unui crescător de vite care orchestrează crimele unor persoane bogate din tribul Osage.