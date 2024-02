Eric Idle, starul din Monty Python, dezvăluiri de necrezut la 80 de ani: „Trebuie să muncesc pentru a-mi câștiga existența”

Actorul și comediantul Eric Idle a mărturisit că își continuă activitatea și la cei 80 de ani din motive de natură financiară. Starul din Monty Python a mai dezvăluit că și-a vândut casa în urmă cu un an, relatează The Guardian.

Într-o serie de postări pe X, fostul Twitter, Idle a mai declarat: „Nu știu de ce oamenii presupun mereu că suntem bogați. Python este un dezastru.

„Spamalot" a făcut bani acum 20 de ani. Eu trebuie să muncesc pentru a-mi câștiga existența. Nu e ușor la vârsta asta”.

Idle a realizat celebrul „Spamalot”, care a fost recompensat cu un premiu Tony pentru cel mai bun musical după ce a fost jucat pe Broadway. A apărut, de asemenea, în „Shrek the Third/ Shrek al treilea (2007)” și în Monty Python Live (Mostly) alături de o parte din trupă în 2014.

Stabilit pentru o mare parte din ultimele decenii în Los Angeles, Idle a ținut să le mulțumească celor care îl urmăresc pentru „cuvintele frumoase și încurajări".

„Înseamnă foarte mult pentru mine", a spus Idle.

Totodată, el a părut surprins de criza economică de după succesul Monty Python. „Deținem tot ceea ce am făcut vreodată în Python și nu am visat niciodată că la această vârstă veniturile vor scădea atât de mult și în mod neașteptat", a scris Idle.

Întrebat dacă un documentar Netflix l-ar putea ajuta, el a spus „la naiba cu documentarele" și cu compania de streaming.

„Am avut și niște mentori grozavi”

Idle a mai adăugat: „Sunt bine. Sunt angajat și scriu. Este lucrul pe care îl fac și care îmi place cel mai mult. Să creez un nou spectacol. Ceva care pare complet normal. Fac asta din 1963. Am învățat multe. Însă am avut și niște mentori grozavi."

În luna septembrie a anului 2022, actorul și comediantul a afirmat că a scăpat de cancerul pancreatic după ce a fost diagnosticat la timp, și a apărut în emisiunea The Masked Singer din SUA.

În anul 1969, Idle a pus bazele grupului de comedie alături de Graham Chapman, John Cleese, starul din „Fawlty Towers/ Hotel balamuc”, Terry Gilliam, regizorul „Fear and Loathing In Las Vegas/ Spaimă și scârbă în Los Angeles”, Terry Jones și Sir Michael Palin.

Graham Champman a murit în anul 1989 la vârsta de 48 de ani de cancer la amigdale, iar Jones a murit în anul 2020 din cauza unei forme rare de demență.

În anul 2013, un producător al filmului „Monty Python and the Holy Grail” a câștigat la Înalta Curte o luptă pentru drepturi de autor cu grupul de comedianți pentru a obține o parte din profiturile obținute din Spamalot.