Meghan Markle, amenințată cu un proces de milioane de dolari după o rețetă: „Simt ca și cum aș arde pe interior”

O femeie din SUA anunță că o va da în judecată pe Meghan Markle, din cauză că a suferit arsuri „catastrofale” în urma folosirii unei rețete de sare de baie prezentată de ducesă într-un episod al emisiunii sale de pe Netflix.

Femeia a publicat imagini cu picioarele sale, pentru a demonstra că rețeta prezentată de Meghan Markle este „periculoasă” și ar fi trebuit însoțită de un avertisment clar. Femeia, care suferă de diabet, spune că a urmat rețeta în martie și a ajuns să sufere 18 arsuri, scrie Daily Mail.

Problema a fost semnalată și de specialiști citați de MailOnline, care au avertizat că o astfel de combinație de ingrediente – dacă este folosită incorect – poate produce arsuri, mai ales că rețeta nu includea cantități exacte, ci doar indicația vagă că ar fi nevoie de „destul de multă” sare.

Femeia a trimis o scrisoare oficială către echipa de producție Netflix, către compania Archewell și către ducesă, în care susține că baia cu sarea respectivă i-a provocat traume fizice și psihice și cere daune minime de 75.000 de dolari pentru tratamentele medicale, plus 10 milioane de dolari pentru ceea ce numește „neglijență gravă față de siguranța publicului”.

Avocații ducesei au reacționat, spunând că persoana respectivă ar fi trebuit să cunoască riscurile folosirii sării Epsom în cazul persoanelor cu diabet. „Nu se poate invoca neglijență din partea niciunuia dintre cei implicați în producția sau distribuirea serialului”, se precizează în răspunsul lor.

Femeia spune că a urmat rețeta văzută în momentul în care Meghan pregătea sarea de baie pentru camera unui prieten – un make-up artist – și că aceasta conținea sare Epsom, sare roz de Himalaya, ulei de arnica și ulei de lavandă.

După ce a intrat în cada cu apă caldă și a stat câteva minute, a început să simtă o arsură intensă pe picioare și fese. A ieșit imediat din apă, dar durerea a continuat, iar ulterior au apărut ulcere pe zonele afectate.

„Am simțit inițial ușoare furnicături, dar fără disconfort. Pe măsură ce apa acoperea picioarele și urca spre fese, a început senzația de arsură și disconfort sever”, a povestit ea.

„Am ieșit imediat din cadă, am oprit apa și mai târziu am amestecat conținutul băii cu mâna și brațul drept, pentru a verifica amestecul. Asta a provocat și acolo senzații de arsură. Am golit cada și am aplicat o loțiune Gold Bond, fără efect, apoi spray-uri cu lidocaină, care au oferit doar o alinare temporară”, a mai spus.

Ea afirmă că rănile încă nu s-au vindecat complet și că simptomele s-au agravat, apărând noi răni. „Durerea este constantă și simt ca și cum aș arde pe interior”, a declarat aceasta, subliniind că, având o afecțiune autoimună, un sistem imunitar slăbit și piele extrem de uscată din cauza diabetului, riscurile de infecție sau complicații sunt serioase.

Persoana în cauză spune că este dispusă să ajungă la o înțelegere amiabilă, însă avocatul ducesei a respins pretențiile, subliniind că utilizarea sării Epsom este contraindicată pentru diabetici fără sfatul unui medic.

Până la acest moment, reprezentanții Netflix și ai ducesei nu au oferit un comentariu oficial.