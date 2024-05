Andreea Esca, pregătită de emisie de mică. „Venea și mă trezea, brusc, la orice oră din noapte: Andreea, e urgențǎ!”

Vedeta Pro TV a povestit experiența ei din copilărie, când mama sa, asistentă la un spital oncologic, o trezea noaptea ca să meargă la urgențe.

Andreea Esca a mărturisit că în copilărie a stat mai mult cu mama, tatăl său fiind acasă doar o zi pe săptămână, el muncind la Cernavodă, unde făcea naveta. Aceste amintiri le-a făcut publice după ce a aflat de legea prin care părinții din familii monoparentale nu mai pot fi obligați să muncească noaptea.

„Să vă povestesc cum era la mine. Tata era in Bucuresti, deci acasa, doar o zi pe saptamana ( ca sambata nu era libera) deoarece lucra la Cernavoda. Asadar, mama era singura cu mine, aproape tot timpul. Iar cand facea “ de garda” , fiind asistenta medicala de sala de operatii, la Institutul Oncologic Fundeni, pentru ca stateam aproape de spital, avea voie sa doarma acasa, si daca aparea o urgenta o sunau ( pe fix). Asta mi-am amintit De mama, care venea si ma trezea, brusc, la orice ora din noapte: “Andreea, e urgențǎ!” Că doar nu ma putea lasa singura in apartament, noaptea, la varsta aia. In doi timpi si trei miscari eram imbracata si in masina. Câteodată luam si catelul, ca sa nu ramana singur, să latre, si sa deranjeze vecinii:) Forja mama Dacia rosie ca focul, pe numele ei Muțica…si dadea si drumul casetofonului pe baterii, aflat pe scaunul din față, de unde ne trezea caseta cu Abba sau Iglesias, si odata eram in sala de operatii“, povestește vedeta.

Nu a deranjat-o niciodată trezirea în miez de noapte. „Nu-mi amintesc sa ma fi deranjat aventura aceasta, dimpotriva, eram ca intr-un film de actiune. Si mi se parea si extraordinar de interesant sa vad operatii pe viu… nu la televizor. Atunci nu realizam ca poate era ciudat ce traiam, asa eram noi… Acum insa, inteleg de ce toata viata mi-a placut adrenalina. De ce ma imbrac in 5 minute, si de ce as pleca oricand, oriunde, cu entuziasm, fara sa clipesc. Dar, si de ce ma plictisesc lucrurile “prea normale”… Inainte sa intru in jurnal, in fiecare seara, ador in sinea mea, ceea ce ar putea suna ca o amenintare pentru multi! Regizorul de platou, care intra in cabina de machiaj, putin agitat, si zice : “Andreea, 5 minute!” sau “Andreea, 3!” Cum bine a zis, azi, Anita, editorul jurnalului: “ Tu ai fost de mica, pregatita de emisie! “. Multumesc, Mama!“, încheie Andreea Esca mesajul.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, marți, 30 aprilie 2024, un proiect de lege potrivit căruia femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează, precum şi părintele care își crește singur copilul nu pot fi obligaţi să presteze muncă de noapte. Proiectul merge la promulgare.