Actriţa Sacheen Littlefeather a murit. Aceasta refuzase un premiu Oscar în numele lui Marlon Brando

Actriţa Sacheen Littlefeather, care a fost huiduită pe scena Oscarurilor după ce a refuzat, în numele lui Marlon Brando, un premiu pentru „Naşul”, la gala din 1973, a murit duminică la vârsta de 75 de ani. Ea suferea de cancer la sân.

În august 2022, la aproape 50 de ani după ce a fost huiduită pe scena Oscarurilor pentru că a refuzat premiul, în semn de protest faţă de tratamentul aplicat de Hollywood nativilor americani, actrița a primit scuze din partea Academiei Americane de Film.

Actriţa şi activista Sacheen Littlefeather a fost huiduită la ceremonia din 1973, când a explicat de ce Marlon Brando, care nu a participat, nu a putut să accepte premiul Oscar pentru Cel mai bun actor pentru rolul din filmul "Naşul".

Mai târziu, ea a afirmat că agenţii de securitate au fost nevoiți să-l oprească pe actorul John Wayne să nu o agreseze fizic. "Insultele pe care le-aţi suferit din cauza acestei declaraţii au fost deplasate şi nejustificate", se afirmă în scrisoarea trimisă în iunie de preşedintele de atunci al Academiei, David Rubin, potrivit Agerpres.

"Povara emoţională pe care aţi purtat-o şi costul propriei cariere în industria noastră sunt ireparabile", se mai arată în scrisoare. "De prea mult timp, curajul de care aţi dat dovadă a rămas nerecunoscut. Pentru aceasta, vă oferim atât cele mai sincere scuze, cât şi (vă exprimăm) sincera noastră admiraţie".

"Noi, indienii, suntem oameni foarte răbdători - au trecut doar 50 de ani!", a reacţionat Sacheen Littlefeather într-un comunicat. "Trebuie să ne păstrăm simţul umorului în legătură cu acest subiect, tot timpul. Este mijlocul nostru de supravieţuire", a adăugat ea.

"Îmi încălzeşte inima să văd cât de multe s-au schimbat de când nu am acceptat Oscarul acum 50 de ani", a mai spus ea. Muzeul Oscarurilor, care a fost inaugurat în septembrie anul trecut, s-a angajat să se confrunte cu "istoria problematică" a industriei cinematografice, fie că este vorba despre rasismul din "Gone with the Wind" sau cu recentele controverse privind reprezentarea scăzută a femeilor şi minorităţilor.