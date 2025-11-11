search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Actorul Jeremy Renner, acuzat de hărţuire sexuală și comportament violent de regizoarea Yi Zhou: „Eram speriată pentru viaţa mea”

0
0
Publicat:

Regizoarea chineză Yi Zhou îl acuză pe actorul american Jeremy Renner de hărţuire sexuală. Într-o serie de postări pe Instagram, cineasta în vârstă de 37 de ani explică faptul că actorul, vedeta din saga "Avengers", ar fi contactat-o în iunie pentru a-i trimite „o serie de imagini pornografice nesolicitate cu el însuşi prin mesaje private şi WhatsApp”.

Regizoarea Yi Zhou și actorul Jeremy Renner FOTO: Instagram
Regizoarea Yi Zhou și actorul Jeremy Renner FOTO: Instagram

În ciuda acestui incident, Yi Zhou afirmă că a fost sedusă de Jeremy Renner, care i-ar fi arătat o afecţiune atât de puternică, încât a crezut în „puterea iubirii”. Însă, ea asigură că şi-a pierdut rapid iluziile.

Într-un interviu acordat publicaţiei britanice Daily Mail, regizoarea mărturiseşte că „s-a temut pentru viaţa” ei în timpul unei întâlniri la domiciliul lui Jeremy Renner, în luna august, când actorul, aflat în stare de ebrietate, s-a comportat violent faţă de ea, scrie News.

„A băut o sticlă de vin singur şi s-a enervat, ţipând timp de două ore”, a explicat regizoarea pentru Daily Mail. „A trebuit să le spun colegilor mei și părinţilor unde mă aflu, pentru ca, în cazul în care mi s-ar fi întâmplat ceva, să ştie unde sunt.

A trebuit să mă închid într-o cameră pentru a fi în siguranţă, rugându-mă să nu intre în cameră noaptea, pentru că era foarte furios. Nu am scos un cuvânt, eram atât de speriată pentru viaţa mea”, a adăugat ea.

Jeremy Renner a negat acuzaţiile de hărţuire aduse împotriva lui de către regizoarea Yi Zhou, care susţine că actorul i-a trimis „fotografii personale şi intime cu el însuşi” şi a avut un comportament tulburător într-o ocazie, care a determinat-o să se închidă într-o cameră.

„Acuzaţiile aduse sunt total inexacte şi neadevărate”, a declarat un reprezentant al lui Renner pentru Variety.

„Această experienţă arată cu adevărat latura întunecată a Hollywoodului şi campania de denigrare menită să descurajeze femeile şi regizoarele asiatice, precum şi femeile în general”, a scris Zhou într-o postare. „Sunt îngrozită, dar mă bucur să citesc şi multe mesaje de sprijin din partea prietenilor şi a mass-media, care vor continua să dezvăluie abuzurile domestice, abuzurile asupra femeilor şi atacurile pornografice nedorite şi nesolicitate împotriva tinerelor femei nevinovate”.

Înainte de acuzaţiile sale, Yi Zhou şi Jeremy Renner au colaborat la mai multe proiecte. Regizoarea a realizat documentarul "Chronicles of Disney", dedicat istoriei studiourilor, în care actorul a fost intervievat.

Jeremy Renner şi-a împrumutat vocea unui personaj din filmul de animaţie "Stardust Future: Stars and Scars", regizat de Yi Zhou, prezentat ca primul lungmetraj creat în întregime de o inteligenţă artificială. Potrivit Variety, acest film urmează să fie lansat în noiembrie pentru a fi eligibil la Oscaruri.

Actorul, cunoscut pentru rolul lui Falcon din saga Marvel, fusese deja acuzat de violenţă domestică de către fosta sa soţie, Sonni Pacheco. Cuplul a fost căsătorit zece luni înainte ca modelul canadian să ceară divorţul în 2015. Ea a declarat că actorul a ameninţat-o că o va ucide. De asemenea, el ar fi folosit o armă pentru a trage în aer, în casa lor, în timp ce fiica lor, Ava, născută în 2013, era prezentă şi dormea.

Vedete

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu Citește mai mul
digi24.ro
image
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor
stirileprotv.ro
image
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în România, în funcție de meseria pe care ai practicat-o
gandul.ro
image
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
mediafax.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep înainte de Crăciun. Sportiva a publicat noile oferte valabile în luna decembrie
fanatik.ro
image
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
libertatea.ro
image
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
digi24.ro
image
Fotbalistul de națională a fost prins în flagrant cu amanta » Iubita a publicat TOT: „Sunt distrusă! Știți ce e cel mai ironic?”
gsp.ro
image
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Scandal fără sfârșit la Miss Univers după momentul jenant filmat cu concurenta din Mexic. Au fost anunțate primele sancțiuni
antena3.ro
image
Meteo 11 noiembrie - 8 decembrie. Temperaturi în creștere treptată şi ploi. Cum va fi vremea de Moş Nicolae
observatornews.ro
image
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Avertismentul RAR despre ITP – ce faci când ai rămas fără certificatul de înmatriculare al mașinii
playtech.ro
image
Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim acum?”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi, sunteți liberi”
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Veste URIAȘĂ pentru români! Se întâmplă între 7 și 16 noiembrie
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
A murit Louis Schweitzer, omul care a transformat Dacia într-un brand global. Fostul director general al Renault avea 83 de ani
wowbiz.ro
image
Monica Bîrlădeanu, în culmea fericirii! Vestea URIAȘĂ! Mare împlinire pentru ea, la 46 de ani. Fanii au felicitat-o imediat! ''Să dau viață''
romaniatv.net
image
Se dau între 440 și 627 de lei în plus la pensie. Anunțul CNPP
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
O fetiță de 10 ani, acuzată că a violat și a încercat să ucidă o copilă de 5 ani. Mama victimei: „Am găsit-o plină de sânge, cu părul smuls și urme de strangulare”
actualitate.net
image
Djokovic, imaginea zilei! Cum a sărbătorit titlul cu numărul 101: „Nu se putea fără dalmațieni”
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
click.ro
image
8 cărți clasice pe care oricine ar trebui să le citească de-a lungul vieții. Sunt capodopere literare pe care și cei mai aprigi critici le laudă
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Prințul George o imită pe mama sa, pe Kate Middleton, cu un gest adorabil. Aceasta e adevărata moștenire regală
okmagazine.ro
Kris Jenner foto Instagrm jpg
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend
clickpentrufemei.ro
Mozaicul Memento Mori descoperit la Pompeii (© Museo Archeologico Nazionale di Napoli)
Memento Mori: Istoria unui mozaic din Pompeii care precede erupția Muntelui Vezuviu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Djokovic, imaginea zilei! Cum a sărbătorit titlul cu numărul 101: „Nu se putea fără dalmațieni”

OK! Magazine

image
Problema tensionată pe care o are Prințul William cu fiul George, care are deja 12 ani. Situația devine apăsătoare

Click! Pentru femei

image
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!