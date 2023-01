Rănile grave suferite de actorul Jeremy Renner: detalii din apelul la 911 după ce a fost strivit de un plug de zăpadă

Actorul Jeremy Renner are o „recuperare spectaculoasă”, după ce a fost călcat de propriul plug de zăpadă, suferind răni grave. Sora actorului în vârstă de 52 de ani, Kym Renner, a împărtășit o actualizare a stării de sănătate a starului din „Avengers”, care se află încă spitalizat.

„Suntem foarte încântați de progresele sale”, a declarat Kym pentru revista People. „Dacă cineva îl cunoaște pe Jeremy, știe că el este un luptător și nu se joacă. A depășit toate așteptările medicilor. Nu am putea fi mai optimiști în ceea ce privește recuperarea sa”.

Dr. Robert Glatter, profesor asistent de medicină de urgență la Spitalul Lenox Hill din New York City, a declarat pentru Fox News Digital că accidentul ar fi putut fi fatal și, deși recuperarea lui Renner decurge bine, acesta se va confrunta probabil cu dureri cronice și va avea nevoie de multe ședințe de recuperare.

Accidentul a avut loc pe 1 ianuarie, când Renner încerca să ajute un membru al familiei după ce mașina pe care a conducea ruda sa a rămas blocată în zăpadă, conform declarațiilor autorităților.

Cu ajutorul unui plug de zăpadă, de 6,5 tone, Renner a reușit să scoată cu succes vehiculul de pe aleea sa. Ulterior, el a ieșit din plug și vorbea cu membrul familiei când utilajul a început să se rostogolească neașteptat.

În acel moment, el a fost „călcat” de mașină de deszăpezire masivă.

Potrivit unui înregistrări a apelurilor la 911 obținut de Fox News Digital, Renner a fost „complet strivit” sub mașina de deszăpezire și a avut dificultăți în a „respira” după accident. În înregistrarea apelului s-a mai precizat că starul Marvel „sângera abundent la cap și avea alte răni pe tot corpul”. În plus, apelantul a precizat că Renner are „partea dreaptă a pieptului strivită” și „partea superioară a trunchiului este zdrobită”.

Mai mulți vecini ai lui Renner i-au sărit rapid în ajutor, iar acesta a fost transportat cu un elicopter la spitalul din Reno, unde a fost operat a doua zi, potrivit reprezentantului său.

Pe 3 ianuarie, starul din „Avengers” a distribuit pe Instagram un selfie în care era văzut pe un pat de spital, în secția de terapie intensivă. Fața lui Renner era plină de vânătăi și folosea un tub de respirație.

Glatter a declarat pentru Fox News Digital că progresele pe care Renner le-a făcut după ce a suferit răni atât de grave sunt „încurajatoare”, mai ales având în vedere că accidentul ar fi putut fi cu ușurință fatal.

„Să fii călcat de un utilaj greu de aproape poate fi nu doar o amenințare la adresa vieții, ci și o moarte sigură”, a spus Glatter. „Simplul fapt că Renner a supraviețuit și că face progrese bune până acum este cu siguranță încurajator”.