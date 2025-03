Sebastian Stan a primit o nominalizare la Premiile Oscar pentru Cel mai bun actor cu rolul lui Donald Trump din „The Apprentice". Premiul a fost, însă, câștigat de Adrien Brody pentrul rolul jucat în „The Brutalist".

Sebastian Stan, actorul de origine română, a fost prezent la gala Premiilor Oscar 2025 alături de iubită, actrița britanică Annabelle Wallis, dar și de mama sa, Georgeta Orlovschi.

Actorul a fost însoțit în interviuri de mama sa. „Este un sentiment incredibil, chiar este,” a declarat Sebastian, care a precizat de ce a fost important ca mama sa să fie alături de el în acest moment. „Sunt atât de fericit să fiu aici cu ea, pentru că nu te gândești niciodată că un astfel de moment se va întâmpla, nu-i așa? Crești uitându-te la Oscaruri la televizor... A fost un drum lung până aici, dar trebuia să fie lângă mine în această seară”, a spus actorul.

Georgeta Orlovschi a vorbit despre cariera fiului său. „Muncește foarte mult, așa că merită tot ce e mai bun. Nu aș putea fi mai mândră. Este adorabil”, a spus aceasta.

Pe covorul roșu, într-un moment emoționant, Sebastian Stan și-a sărutat mama pe obraz în fața camerelor.

Adrien Brody a fost recompensat duminică seară, la Los Angeles, cu premiul Oscar pentru Cel mai bun actor în rol principal la cea de-a 97-a gală de decernare a trofeelor atribuite de Academia de film americană, graţie interpretării sale din lungmetrajul „The Brutalist".

La această categorie au fost nominalizaţi actorii Adrien Brody („The Brutalist"), Timothée Chalamet („A Complete Unknown"), Colman Domingo („Sing Sing"), Ralph Fiennes („Conclave"), și Sebastian Stan („The Apprentice").

Filmul „Anora” este marele câștigător de la gala premiilor Oscar 2025. Din cele șase nominalizări, filmul lui Sean Baker a reușit să câștige cinci premii, inclusiv pentru cea mai bună actriță, cel mai bun regizor și cel mai bun film.

Premiile Oscar sunt atribuite în fiecare an în baza voturilor exprimate de cei aproximativ 10.000 de membri ai Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS). Cea de-a 97-a gală de decernare a premiilor Oscar s-a desfăşurat la Dolby Theatre din Los Angeles.

Sebastian Stan, premiat la Globurile de Aur

Sebastian Stan a câştigat la începutul acestui an, în cadrul celei de a 82-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun actor într-un film de comedie/musical, în urma rolului său din filmul „A Different Man". Actorul român a declarat atunci că îi mulțumește nespus de mult mamei sale, care i-a oferit totul și care a părăsit România pentru a-i asigura o viață mai bună.

Georgeta Orlovschi, de profesie pianistă, a plecat din România după Revoluție. Sebastian Stan, s-a născut la Constanța, dar a emigrat alături de mama sa în Viena, pe când avea doar opt ani. La zece ani, Sebastian Stan a jucat primul său rol, într-un film numit „71 Fragments of a Chronology of Chance”, regizat de Michael Haneke, iar patru ani mai târziu, el și mama lui s-au mutat în New York.

În perioada liceului, Sebastian a participat la numeroase producții teatrale școlare, printre care „Harvey”, „Cyrano de Bergerac” și „West Side Story”, descoperindu-și astfel pasiunea pentru actorie.

Ulterior, a studiat la Universitatea Rutgers, în cadrul Mason Gross School of the Arts, unde a avut ocazia să petreacă un an la Shakespeare's Globe Theatre din Londra, o experiență care i-a perfecționat talentul actoricesc. A absolvit în 2005, iar în 2002 a devenit cetățean american.