Adrian Daminescu, destăinuiri despre cum a învins cancerul de plămâni: „Fumez de la 7 ani, dar cancerul nu e de la fumat”

Cu doar câteva zile înainte de ziua sa de naştere, solistul de muzică uşoară Adrian Daminescu a vorbit deschis despre momentul în care a fost diagnosticat cu cancer şi despre perioada de incertitudi şi tratamente care a urmat.

Solistul de muzică ușoară Adrian Daminescu împlinește 69 de ani, pe 2 octombrie 2024. Înainte de ziua lui de naștere, artistul, o voce unică în muzica ușoară, a făcut dezvăluiri copleșitoare, în emisiunea „De-a viața ascunselea” (Antena 3). A vorbit despre diagnosticul crunt, cancer la plămâni, boală pe care susține că a învins-o cu tratament, cu umor, dar și cu infinită credință, relatează Click!.

„Poți să îți pierzi încrederea, speranța...”

Marele artist de muzică ușoară Adrian Daminescu a trecut prin momente cumplite, în spital, căci tratamentul nu a fost deloc ușor. A găsit însă puterea de a-și încuraja și soția speriată, pe Dana, care i-a fost alături, zi și noapte, în această luptă nedreaptă cu boala:

„Am făcut o analiza la plămâni, mi-au găsit un cancer malign, de 3 cm și jumătate, la plămânul drept, eram la limită. Când a auzit soția mea s-a speriat, dar i-am zis zis: „Stai liniștită, n-am să mor din asta!”. Sunt foarte credincios, de multă vreme, și mi-am spus așa: „Nu mi se poate întâmpla chiar mie, pentru că eu mai am multă treabă de făcut, de compus, de cântat. Dar, da, tratamentul e îngrozitor. Acolo, în spital, poți să îți pierzi încrederea, speranța. Mai sunt și acum anume sechele, în urma tratamentului, care este iadul pe pământ! Dar, cu credință și umor, treci”.

„Gata, s-a terminat cu băutura!”

Adrian Daminescu a dorit să mai menționeze și că, în urma teribilei experiențe, a decis să renunţe la unul dintre viciile sale.

„Gata, s-a terminat cu băutura, înainte beam mai serios, cu toți colegii mei, dar și aia s-a terminat. Am rămas însă cu fumatul. Și la tratament, în spital, mai fumam câte o țigară electronică. E discutabilă chestia asta, eu nu cred că fumatul îți face rău. Fumez de la vârsta de 7 ani, de 61 de ani, dar cancerul nu e de la fumat, e de la alimente, care conțin chimicale. Acum sunt atent la alimentație, mai și gătesc”, a declarat artistul.

„Să tratați boala cu un mare sictir!”

Atitudinea, optimistă, relaxată, l-a ajutat în fața bolii. Mai mult, le-a fost, alături, cu o vorbă bună, și celorlalți pacienți, diagnosticați cu aceeași boală.

„E o boală extraordinară, să tratați boala cu un mare sictir! Dacă ai încredere totală în tine, nu mori! Trebuie să te schimbi, să fii profund în gândire! Cei care urlau noaptea, prin spitale: „Am să mor!”, se vor duce primii. Mai mă așteptau pacienții, pe holul spitalului, se și mirau că mie nu mi-e frică, mai vorbeam cu ei, îi încurajam. Cel mai mare dușman al omului este însă frica, nu trebuie să te temi. Am făcut și chimioterapie și radioterapie, mi-au făcut și la cap, căci, de obicei, cancerul de plămâni se duce și la cap. Eu nu sunt o fire tristă, de ce să fii trist? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat îngerașii aceștia, cadrele medicale, infirmierele, asistentele, doctorițele. Le iubesc de mor!”, a povestit solistul.

Fanii l-au recunoscut după voce

Adrian Daminescu a decis să nu mai poarte perucă, după ce i-a căzut părul, din cauza tratamentului pentru cancer la plămâni. A explicat, în același interviu de suflet, și care este motivul.

„M-am hotărât să nu-mi mai las părul să crească, deși la început mă vedeam urât. Dar bărbatul e bărbat, poate să umble și chel! Cu cântatul sunt ok, am succes, am avut două spectacole, lumea a fost foarte încântată. Nu s-au uitat că am păr sau nu, m-au recunoscut după voce”, a mărturisit el în cadrul emisiunii „De-a viața ascunselea”.