Brad Arnold, solistul trupei rock americane 3 Doors Down, a fost diagnosticat cu cancer în stadiul 4 și își anulează viitorul turneu al formației, a anunțat într-o postare pe Instagram.

„Am fost bolnav în urmă cu câteva săptămâni și am mers la spital. Am făcut investigații și am primit diagnosticul că am carcinom renal cu celule clare, care a metastazat în plămânul meu. „Este în stadiul 4, ceea ce nu este foarte bine”, a declarat vocalistul rock în vârstă de 46 de ani într-un videoclip.

Trupa urma să plece în turneu în această vară, alături de rockerii din anii '90/2000 Creed, Nickelback și Daughtry.

Cântărețul piesei „Here Without You” și-a cerut scuze pentru anularea turneului, dar și-a asigurat fanii că nu se teme de diagnosticul său, bazându-se pe credința sa puternică, potrivit nbcnews.

„Servim un Dumnezeu puternic și el poate învinge orice, așa că nu mă tem. Chiar, sincer, nu mi-e frică deloc de asta”, a spus Arnold.

Scott Stapp, solistul trupei Creed, a comentat postarea: „Dacă cineva are credința și forța de a înfrunta această luptă, acela ești TU, frate. Tu și familia ta sunteți în rugăciunile mele zilnic”.

„Acum, cred că „ITS NOT MY TIME” este cu adevărat cântecul meu”, a scris Arnold în legenda postării sale, făcând referire la o piesă 3 Doors Down.

Arnold, care a devenit vedetă împreună cu colegii săi de trupă în 2000, după lansarea single-ului de debut al 3 Doors Down, „Kryptonite”, a încheiat prin a le cere fanilor să se roage.

„Mi-ar plăcea să vă rugați pentru mine, de fiecare dată când aveți ocazia”, a spus el.

Ce este carcinomul renal cu celule clare?

Carcinomul renal cu celule clare (ccRCC), cel mai frecvent tip de cancer renal, începe de obicei în celulele care căptușesc tuburile mici care filtrează deșeurile din sânge, potrivit Cleveland Clinic.

Celulele canceroase se înmulțesc rapid pentru a forma una sau mai multe tumori. Deși ccRCC afectează de obicei un singur rinichi, uneori le poate afecta pe ambele. Apare cel mai frecvent la persoanele cu vârste cuprinse între 50 și 70 de ani.

Potrivit today, simptomele ccRCC includ: sânge în urină, oboseală, febră, oumflătură pe rinichiul afectat, durere, pierdere în greutate inexplicabilă.

Tratamentul implică de obicei o procedură chirurgicală pentru îndepărtarea unei tumori canceroase dintr-un rinichi sau a unui rinichi întreg.

Carcinomul renal cu celule clare (ccRCC) se răspândește de obicei la: ganglionii limfatici, glandele suprarenale, ficat, creier, oase și plămâni.