Malcolm-Jamal Warner, actorul cunoscut mai ales pentru rolul Theo Huxtable din serialul The Cosby Show, a murit. Warner, care avea 54 de ani, s-a înecat duminică, în timp ce se afla în vacanță în Costa Rica.

Agenția de Investigații Judiciare din Costa Rica a confirmat decesul într-un comunicat de presă. Warner a fost târât în mare de un curent în timp ce înota la Playa Grande în jurul orei locale 14:00-14:30 în Cocles, un oraș din provincia Limón, au declarat autoritățile locale, scrie BBC.

Warner a jucat rolul fiului lui Bill Cosby în serialul american în perioada 1984-1992. A fost nominalizat la premiul Emmy pentru cel mai remarcabil actor în rol secundar într-un serial de comedie pentru munca sa din The Cosby Show în 1986. El a fost ales de Cosby pentru rolul său important în ultima zi a unei audiții la nivel național.

După The Cosby Show, Warner a apărut în alte câteva programe de televiziune, inclusiv Malcom & Eddie, alături de comediantul Eddie Griffin. A avut apariții ca invitat în Fresh Prince of Bel-Air și Sesame Street. Mai recent, l-a interpretat pe AJ Austin, un chirurg cardio-toracic, în serialul medical dramatic The Resident.

Albumul său de spoken word „Hiding In Plain View” i-a adus o nouă nominalizare la Grammy în 2023.

Warner a câștigat, de asemenea, un premiu Grammy pentru cea mai bună interpretare R&B tradițională în 2015, alături de Robert Glasper și Lalah Hathaway, pentru cover-ul piesei Jesus Children of America a lui Stevie Wonder.