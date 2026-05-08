Video „Superputerea secretă” a legendarului David Attenborough: omul care, la 100 de ani, continuă să inspire întreaga lume

Considerat una dintre cele mai importante voci ale documentarelor despre natură, David Attenborough este sărbătorit la împlinirea vârstei de 100 de ani de colegii care spun că „nu există nimeni ca el”.

Sir David Attenborough a împlinit 100 de ani, după o carieră impresionantă de peste șapte decenii dedicate documentarelor despre natură. Colegii și colaboratorii săi de la BBC spun că „renumitul realizator rămâne aceeași prezență energică, modestă și fascinantă care a schimbat pentru totdeauna felul în care oamenii privesc planeta”.

Cunoscut pentru producții emblematice precum Blue Planet și Life on Earth, Attenborough este considerat de mulți drept „cea mai importantă voce a naturii”.

„Energia lui este remarcabilă”

Producătorul executiv Mike Gunton, colaborator apropiat al lui Attenborough de la sfârșitul anilor ’80, spune că realizatorul britanic are o energie ieșită din comun.

„Cred că aceasta este superputerea lui secretă. Energia lui intelectuală și fizică este absolut remarcabilă”, a declarat Gunton.

Potrivit acestuia, implicarea lui Sir David în proiecte merge mult dincolo de simpla narare. Documentarele la care lucrează sunt realizate pe parcursul a trei sau patru ani, iar Attenborough participă activ la toate etapele producției.

Gunton își amintește și un episod petrecut în Finland, când Attenborough avea 96 de ani. În timpul unei filmări desfășurate la temperaturi de -3 grade Celsius, acesta îi ajuta pe membrii echipei să transporte echipamentele.

„I-am spus să o lase mai ușor, dar asta este firea lui. Îi place să facă parte din echipă”, a povestit producătorul BBC.

„Nu există nimeni ca el”

Elizabeth White, care a lucrat alături de Attenborough la Blue Planet II, îl descrie drept un narator și scenarist excepțional.

„Când citește comentariul final, totul capătă acea magie specială Attenborough. Nu există nimeni ca el”, a spus aceasta.

White își amintește și primul moment în care l-a întâlnit, pe vremea când era doctorandă aflată în practică la BBC.

„Eram probabil cea mai neimportantă persoană din încăpere, dar el a venit și m-a întrebat despre cercetările mele. Nu trebuia să facă asta, dar a făcut-o. A fost un gest care m-a impresionat profund”, a povestit ea.

„Cel mai mare povestitor al naturii”

Cineastul Toby Nowlan, care a colaborat cu Attenborough timp de 17 ani, inclusiv la documentarul Ocean, spune că celebrul naturalist a inspirat generații întregi.

„Este cel mai mare povestitor al lumii naturale care a existat vreodată”, afirmă Nowlan.

Acesta a dezvăluit că i-a scris lui Attenborough o scrisoare când avea doar nouă ani și a primit un răspuns scris de mână, experiență care l-a motivat să urmeze o carieră în domeniu.

Impact global asupra conștientizării climatice

În ultimii ani, Sir David Attenborough a devenit și una dintre cele mai puternice voci în lupta împotriva schimbărilor climatice și a poluării oceanelor.

Avertismentele sale privind plasticul din oceane au provocat reacții puternice la nivel mondial, iar sloganul „Do It for David” s-a răspândit rapid pe rețelele sociale.

Cu toate acestea, colegii săi spun că realizatorul rămâne extrem de modest și preferă să ofere întotdeauna meritul întregii echipe de producție.

„Exact așa cum speri să fie”

Cei care au lucrat cu Attenborough spun că personalitatea lui din culise este identică imaginii publice.

„Este un gentleman desăvârșit. Amuzant, bun și captivant. Exact așa cum ai spera să fie”, a declarat Mike Gunton.