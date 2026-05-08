Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
David Attenborough a împlinit 100 de ani. „Cel mai mare ambasador al vieţii pe Pământ”

Celebrul naturalist britanic David Attenborough a declarat că a fost „complet copleşit de mesajele de felicitare” primite cu ocazia împlinirii a 100 de ani şi le-a mulţumit „din toată inima” celor care i-au transmis urări, relatează The Guardian.

Celebrul naturalist britanic David Attenborough a împlinit 100 de ani. FOTO: Profimedia

Attenborough a mărturisit că îşi imaginase o aniversare discretă, însă momentul a fost transformat într-un eveniment special, marcat printr-o celebrare live la Royal Albert Hall, transmisă de BBC One.

Evenimentul include muzică din documentarele sale celebre, dar şi mesaje, poveşti şi reflecţii ale unor personalităţi publice şi activişti pentru protecţia naturii.

Într-un mesaj audio înregistrat şi distribuit joi seară, Attenborough le-a mulţumit oamenilor care i-au trimis urări.

„Mă gândeam mai degrabă că îmi voi sărbători în linişte cea de-a 100-a aniversare, dar se pare că mulţi dintre voi aţi avut alte idei. Am fost complet copleşit de mesajele de felicitare, de la grupuri de preşcolari până la rezidenţi ai căminelor de bătrâni şi nenumăraţi oameni şi familii de toate vârstele”, a spus el.

„Pur şi simplu nu pot răspunde fiecăruia în parte, dar aş vrea să vă mulţumesc tuturor, foarte sincer, pentru mesajele voastre frumoase”, a adăugat naturalistul.

Omagiat în întreaga lume

Vocea inconfundabilă a lui David Attenborough a descris timp de decenii minunile naturii pentru miliarde de telespectatori, iar documentarele sale au inspirat campanii globale pentru protejarea mediului şi a biodiversităţii.

Pentru a marca aniversarea sa, Muzeul de Istorie Naturală din Londra a numit o specie nou descoperită de viespe parazită în onoarea sa – Attenboroughnculus tau – şi organizează până în august expoziţia interactivă „Our Story With David Attenborough”.

La Grădinile Kew, angajaţii au înregistrat un mesaj aniversar prin care îi aduc un omagiu şi îi îndeamnă pe oameni să protejeze plantele şi ciupercile.

Şi Australian Museum îi dedică un omagiu, oferind acces gratuit la expoziţia „Bloodsuckers: Nature's Vampires”.

„Cel mai mare ambasador al vieţii pe Pământ”

Numeroase personalităţi din lumea ştiinţei, culturii şi televiziunii i-au transmis mesaje de apreciere.

Naturalistul Chris Packham l-a descris drept „cel mai mare prezentator în viaţă” şi „cel mai mare ambasador al vieţii pe Pământ”.

„Îl iubim pentru că avem încredere în el, fiindcă ne-a spus întotdeauna adevărul aşa cum îl cunoaştem”, a declarat Packham.

Actorul Ian McKellen a spus că Attenborough reprezintă „tot ce este mai bun la BBC”, datorită modului în care a reuşit să transforme documentarele despre natură în producţii urmărite de publicul larg.

O viaţă dedicată naturii

David Attenborough s-a născut în 1926, în Isleworth, vestul Londrei, şi a crescut lângă Leicester, unde şi-a descoperit pasiunea pentru natură încă din copilărie.

După perioade petrecute în marină şi în domeniul editorial, a intrat la BBC în 1950 şi a început să realizeze documentare despre natură.

În 1965 a devenit director al BBC2, însă interesul său principal a rămas lumea sălbatică şi filmul documentar.

Consacrarea internaţională a venit în 1979, odată cu seria documentară Life on Earth, considerată una dintre cele mai importante producţii despre natură realizate vreodată.

Unul dintre cele mai cunoscute momente din cariera sa rămâne întâlnirea cu o gorilă adultă în Rwanda, scenă în care Attenborough le spunea telespectatorilor că oamenii au ales pe nedrept gorila ca simbol al agresivităţii.

Mesajele despre criza climatică

În ultimele decenii, Attenborough a devenit una dintre cele mai puternice voci în lupta împotriva schimbărilor climatice şi a distrugerii biodiversităţii.

În 2018, la conferinţa ONU privind clima din Polonia, el avertiza că omenirea se confruntă cu „cea mai mare ameninţare din ultimele mii de ani”.

„Dacă nu acţionăm, prăbuşirea civilizaţiilor noastre şi dispariţia unei mari părţi a lumii naturale se află la orizont”, spunea el.

Trei ani mai târziu, la COP26 de la Glasgow, Attenborough transmitea generaţiilor tinere un mesaj optimist:„În timpul vieţii mele am fost martorul unui declin teribil. În timpul vieţii voastre, aţi putea şi ar trebui să fiţi martorii unei recuperări extraordinare.”

