Ema Kovacs, prima eliminare de la Survivor România 2025. „Știam că o să fiu votată”

Primul concurent eliminat din cunoscutul show tv Survivor România 2025 a fost Ema Kovacs, membră în echipa Zeiţelor.

După trei zile pline de adrenalită pentru concurenţii de la Survivor România 2025, emoţiile şi tensiunile au ajuns la cote maxime miercuri seara, când a avut loc Consiliu de eliminare. Deşi Zeiţele au tras tare în fiecare dintre probele de pe teren, au pierdut jocul de imunitate, astfel că una dintre ele a trebuit să plece acasă.

Ema Kovacs, care a fost propusă pentru eliminare de Uwe Dai, a pierdut duelul de eliminare în faţa Larisei Popa, devenind astfel primul concurent care părăseşte această ediţie a concursului.

Concurenta a mărturisit că se aştepta să fie votată, dar spune că nu regretă că trebuie să plece acasă, deoarece îi era din ce în ce mai dor de copiii săi, pe care abia aştepta să îi strângă în braţe, şi de soţ. Pe de altă parte, mai spune ea, participarea la concurs i-a adus două prietene pe viaţă: Diandra Moga și pe Alexia Preda.

„Am intrat în duel emoționată, cu o luptă între dorința de a pleca și a rămâne, dar cu încredere că, oricare va fi finalul, eram mândră că am ajuns până în acel punct. Știam că ai mei mă vor aștepta nerăbdători și plini de iubire, mândri de a lor mămică. Mi-am visat copilașii și îmi doream enorm să-i văd. Am adorat această experiență: mândria că am fost selectată dintre atâția participanți, trăirile intense, faptul că mi-am câștigat două prietene pe viață, Diandra și Alexia… Dar am ajuns la concluzia că în viață trebuie să te bucuri de momente, indiferent de cât de scurte sau de lungi sunt. Și să nu uit de Cristian Marinescu: fii puternic până la sfârșit”, a povestit Ema Kovacs pentru Libertatea, la scurt timp după ce a fost eliminată.

Ema Kovacs a vorbit şi despre provocările pe care le-a înfruntat în scurtul său parcurs din cadrul Survivor 2025 şi, în ciuda plecării ei, se consideră o învingătoare. Ea crede că a fost votată pentru eliminare pentru că este o persoană care îşi susţine punctele de vedere şi nu „îi perie” pe ceilalţi doar pentru a-şi atinge scopul.

„Survivor pentru mine a însemnat depășirea propriilor limite: înălțimea, înotul, dormitul afară, lipsa familiei. Sunt o câștigătoare doar prin simplu fapt că am ajuns în acest show pe care înainte îl priveam din fața televizorului. Mi-am demonstrat că pot aduce puncte în jocurile individuale și că puterea minții poate depăși durerea fizicului în lupta pentru imunitate. Înainte de consiliu mi-am dorit să fiu acasă, să-mi strâng copilașii în brațe, să mă simt iubită și apreciată de Răzvan. Destinul a vorbit pentru mine și de data aceasta. Știam că o să fiu votată, pentru că sunt o persoană puternică, vocală, o persoană care iubește egalitatea și detestă persoanele care știu cum să-i «perie» pe ceilalți doar pentru a-și atinge scopul. Dar, până la urmă, acest lucru poate însemna un câștigător Survivor”, a concluzionat Ema Kovacs.