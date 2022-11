„Manifest/Destinația“, serialul care i-a cucerit pe români. A devenit fenomen mondial după ce a fost cumpărat de Netflix VIDEO

Seria anulată de NBC după trei sezoane, a fost „reînviată“ de Netflix și se bucură de o popularitate imensă, inclusiv în România, unde se situează în top 10 cele mai urmărite seriale.

„Manifest“ este un serial TV american, genul supranatural și mister, creat de Jeff Rake. A avut premiera pe 24 septembrie 2018, la NBC, iar în serial joacă Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J. R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina și Parveen Kaur.

Zborul 828 din Jamaica spre New York trece prin câteva turbulențe severe, iar când aterizează pe aeroportul din New York cei 191 de pasageri și echipajul avionului află că au trecut peste cinci ani și jumătate de când au decolat, timp în care au fost declarați morți.

Pe măsură ce încearcă să-și reia viețile, pasagerii încep să se confrunte cu situații paranormale, să audă voci și să aibă viziuni, numite „chemări“.

După trei sezoane la NBC, producția a fost oprită, deși povestea nu era nici pe departe terminată. Producătorii încercau să vândă serialul pentru a putea continua filmările, iar actorii principali erau într-un punct mort al carierei. Până când într-o zi Melissa Roxburgh, interpreta personajului principal, polițista Michaela Stone, a deschis aplicația Netflix și a văzut listate toate cele trei sezoane ale serialului „Manifest“.

„Manifest“: sezonul 4 extins

„I-am trimis mesaje lui Jeff Rake (creatorul serialului – n.r.) și i-am spus să deschidă televizorul. Amândoi ne întrebam cum s-a întâmplat. Pur și simplu nu ne venea să credem“, a declarat ea pentru Hollywood Reporter.

Iar pentru că reacția abonaților a fost uimitoare și serialul a devenit rapid unul dintre cele mai vizionate de pe platformă, Netflix a decis să continue povestea cu sezonul final 4, de fapt, un sezon extins de 20 de episoade. Primele 10 episoade din acest sezon au fost lansate de Netflix pe 4 noiembrie.

→ Imaginea 1/5: Manifest 3 Foto Netflix Facebook jpg

„Au fost două-trei luni de căderi nervoase, atunci când am aflat că serialul va fi anulat, apoi încă o lună de roller coaster emoțional când am aflat că producția a fost preluată de Netflix, dar nu știam ce direcție va lua, cum va arăta. Am observat că avem mai multă libertate. Netflix ne-a cumpărat cu un motiv și s-a simțit că au avut încredere în echipă pentru a continua. Netflix a avut propria contribuție, dar a existat mai multă încredere și libertate decât la NBC“, a mai declarat actrița pentru Hollywood Reporter.

Data lansării ultimelor 10 episoade nu fost anunțată, dar sezonul final „Manifest/Destinația“ va dezlega, în cele din urmă, misterul din jurul zborului 828.