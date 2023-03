„Am întâlnit suflete bogate într-o simplitate arhaică”. Un ambasador al sufletului românesc, „Brilliantul” săptămânii la TVR INFO

Zestrea României rurale, surprinsă în fotografii. Astfel ar putea fi descrisă munca artistului Mihnea Turcu, unul dintre cei mai populari fotografi români. Povestea lui, într-o nouă ediţie „Brilliant”, cu Loredana Negrilă, pe 11 martie, de la ora 14.30.

„Am renunțat la confort pentru că am simțit chemarea unei alte lumi”, afirmă artistul care a lăsat cariera solidă într-o bancă pentru a-și urma vocația: fotografia. „Spirit idealist, artistul Mihnea Turcu surprinde cele mai expresive detalii în locurile pe care le străbate și în viețile oamenilor pe care-i întâlnește, în România rurală, în cătunele neatinse de civilizație, acolo unde atemporalitatea are, încă, o valoare inestimabilă. Veți cunoaște, sâmbăta aceasta la Brilliant, un personaj captivant”, îşi descrie jurnalista TVR Loredana Negrilă invitatul de sâmbătă. Realizatoarea şi moderatoarea seriei de dialoguri „Brilliant” ne aşteaptă şi pe 11 martie, la ora 14.30, la TVR INFO.

Mihnea Turcu și-a propus să ofere privitorului, prin intermediul fotografiei sale, șansa de a trăi într-un spațiu ce reconstituie, afectiv și identitar, istoria satelor necunoscute publicului larg și a vieții celor care încă le populează, cu discreție, unicitate și sens. „Voi scrie o carte despre primul țăran pe care l-am întâlnit, exponentul unei generații”, dezvăluie el, mărturisind că întâlnirea cu bătrânul din Maramureș l-a determinat să-şi urmeze vocația.

„Fotografia mea e un manifest care vrea să schimbe viața oamenilor”, îşi defineşte Mihnea Turcu arta, punctând că ea surprinde imaginea omului aplecat către credință. „Un manifest pentru viața simplă, la nivel material, dar atât de bogată spiritualicește, a ultimilor păstrători de tradiții, cu poveștile lor anacronice. Și o pledoarie pentru lumea satului, acest habitat care s-a format având în centru Biserica, simbol al sacralității. Pentru țăranul român, credința în Dumnezeu a fost mai puternică decât orice altceva, întărindu-l în tot și-n toate pentru a-și împlini misiunea, aici, pe Pământ, cu smerenie și modestie. Iar Mihnea Turcu ne reamintește, prin arta sa vizuală, că suntem datori să iubim, să admirăm și să facem cunoscută tuturor cultura autentică populară, dar, mai presus de toate, să rămânem în strânsă legătură cu centrul ei creator, satul românesc”, completează Loredana Negrilă.

Fotografiile sale i-au adus recunoaştere internaţională, reţelele lui de socializare atrăgând peste 100.000 de urmăritori. Şi acolo, Mihnea Turcu promovează România rurală, fapt care determină mulți turiști, unii chiar din America de Sud, să vină să viziteze ţara noastră. „Aprecierile pe care le primesc de pe alte continente sunt copleșitoare”, spune artistul, recunoscător pentru numărul mare de oameni care se implică și vor să doneze.

Filmat la Muzeul Ţăranului Român, într-un spaţiu dedicat arhitecturii ţărăneşti, interviul cu „Brilliantul” săptămânii de la TVR INFO ne va ţine, cu siguranţă, în faţa micilor ecrane. Ca în fiecare ediţie, Loredana Negrilă oferă, şi prin dialogul cu fotograful Mihnea Turcu, un model pentru tinerii aflaţi la început de drum sau pentru cei care îşi doresc – dar poate nu au găsit curajul necesar – să îşi schimbe direcţia profesională, să se reinventeze.

Interviurile „Brilliant” fac cunoscute telespectatorilor inițiative, platforme și antreprenori români din domenii cât mai variate: IT, medicină, sport, turism, agricultură organică, ecologie, comerț online, învățământ la distanță, asistență socială, asistență pentru problemele diasporei românești, voluntariat, arte (teatru, muzică, dans, artă, film, literatură), inițiative pan-europene în cadrul cărora România e un actor important, dar și multe altele al căror unic numitor comun este curajul de a fi tu însuți, de a-ți prețui visurile și de a le pune în practică, spre binele tău și al societății.