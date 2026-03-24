Articol publicitar

NIBIRU se deschide pe 16 iulie și anunță startul experiențelor verii 2026: spectacole zilnice cu acces gratuit, festivaluri și primii artiști internaționali: Timbaland, Busta Rhymes, Fat Joe, Hugel, Ozuna și Nicky Jam

0
0
Publicat:

NIBIRU, noul proiect de divertisment de pe litoralul românesc, anunță într-un eveniment special dedicat presei și mediului de business, deschiderea oficială pe 16 iulie 2026, lansarea primelor experiențe, festivaluri și punerea în vânzare a biletelor pentru sezonul inaugural. 

Dezvoltat ca un oraș al divertismentului, NIBIRU va funcționa, din această vară, cu evenimente, concerte, spectacole și activări programate de luni până duminică. Line-up-ul internațional confirmat pentru această vară îi include pe Timbaland, Busta Rhymes, Fat Joe, Hugel, Ozuna și Nicky Jam.

„NIBIRU este un concept de divertisment care prinde viață și, pe lângă impactul economic pe care îl va avea, își propune să creeze un loc în care oamenii să fie mai fericiți și mai conectați la o experiență reală de vacanțǎ. Credem că asta lipsește, de fapt, litoralului românesc: motive reale pentru care oamenii să aleagă să își petreacă timpul aici și un cadru de experiențe inedite, care să le schimbe percepția asupra litoralului din țara noastră. Construim un loc care răspunde la întrebarea «Ce pot să fac la mare, seara?», cu experiențe pentru mai multe generații, la standarde internaționale și la un preț accesibil”, a declarat Andrei Șelaru (Selly), cofondator NIBIRU.

Promenadă cu acces gratuit, cu activități pentru toată familia

NIBIRU va include o promenadă de mari dimensiuni, care traversează întregul proiect și funcționează ca spațiu central al experienței. Spre deosebire de promenadele clasice de pe litoral, aceasta nu este doar un loc de plimbare și relaxare, ci o zonă activă, cu funcțiuni multiple și entertainment integrat. 

Promenada va include peste 2.000 de copaci și plante, un food court complet ocupat, peste 30 de restaurante, cafenele și baruri, magazine, zone dedicate pentru evenimente, sport și relaxare. Tot aici vor fi integrate mai multe experiențe destinate familiilor și copiilor. Partenerii de la Hype Play dezvoltă în locație un loc de joacă de 5.000 mp, iar pe promenadă va funcționa și Parcul de Distracții NIBIRU, gândit ca o experiență de seară, cu muzică, lumină și vedere spre mare și spre arena principală.

Zona va include și Muzeul Planetelor, un traseu tematic dedicat Sistemului Solar, conceput ca experiență vizuală și educațională pentru familii, precum și expoziția de reptile TaranTerra. În plus, NIBIRU va găzdui și un spațiu de artă contemporană realizat în parteneriat cu Galeria Suprainfinit, care va aduce în proiect expoziții, workshop-uri și tururi ghidate.

Show-uri zilnice pe Center Stage și o experiență potrivită pentru toate generațiile

Pe promenadă va fi amplasată și NIBIRU Center Stage, o scenă de mari dimensiuni pe care vor avea loc, în fiecare seară, concerte, momente de dans, acrobații, elemente de circ, show-uri pirotehnice și producții speciale realizate exclusiv pentru acest proiect.

Organizatorii anunță că spectacolele vor fi dezvoltate împreună cu regizorul Răzvan Ioan Dincă și echipa sa, cunoscută pentru producții precum Fantoma de la Operă, Mamma Mia sau Shrek, ceea ce marchează o abordare diferită față de modelul clasic de concert de pe litoral: fiecare apariție artistică este gândită ca un show complet, creat special pentru universul NIBIRU.

Pe această scenă vor urca, pe parcursul verii, artiști români precum INNA, Delia, Theo Rose, Carla’s Dreams, Antonia, Alex Velea, Alina Eremia, EMAA, Holy Molly, Mario, Rareș, The Motans și Irina Rimes, în formule și producții dezvoltate special pentru noua destinație de distracție.

Conceptul se adresează unui public divers, de la tineri și comunități de festival, până la familii și turiști care caută experiențe de seară organizate și sigure.

Una dintre deciziile centrale ale proiectului este legată de accesibilitate. Organizatorii anunță că accesul pe promenadă va fi gratuit, cu condiția unei consumații minime de 25 de lei. Modelul a fost gândit pentru a păstra experiența accesibilă și, în același timp, sustenabilă din punct de vedere operațional. Utilizată în marile destinații de entertainment, ideea permite menținerea unui standard ridicat al experienței, fără a introduce un bilet de acces general.

Intrarea gratuită va fi disponibilă în limita capacității, iar în perioadele cu cerere ridicată accesul va putea fi reglementat printr-un sistem de rezervare și ticketing. Fondatorii spun că această decizie reflectă misiunea inițială a proiectului: divertisment la standarde foarte ridicate, dar la un preț cât mai accesibil pentru publicul larg.

NIBIRU Arena, club de stand-up comedy, berărie, nightlife

Dincolo de promenadă, NIBIRU include și o serie de locații cu acces pe bază de bilet. Printre acestea se numără zona de stand-up comedy dezvoltată în parteneriat cu The Fool, unde vor avea show-uri artiști precum Micutzu, Drăcea, Bordea sau Frînculescu, dar și Nuba Cafe, deja cunoscută publicului de la Beach, Please!.

În proiect va fi prezentă și Berăria NIBIRU, dezvoltată împreună cu URSUS Breweries, o locație cu aproximativ 1.000 de locuri, gândită pentru concerte live, mese în grup, seri tematice și o ofertă muzicală extrem de diversă, de la pop românesc și folk până la muzică grecească, lăutărească sau petrecere.

Locația centrală a proiectului este însă NIBIRU Arena, prezentată de organizatori drept principalul venue de evenimente și cel mai spectaculos spațiu din întregul ansamblu. Cu două platforme VIP, sute de metri pătrați de LED și un sistem de sunet, video și lumini de ultimă generație, arena va găzdui marile evenimente și festivaluri ale verii.

Festivalurile verii și primele bilete puse în vânzare

În sezonul inaugural, NIBIRU lansează mai multe branduri proprii de evenimente și festivaluri, construite pe genuri muzicale și comunități.

GALAXIA, programat între 17 și 19 iulie, va deschide oficial seria marilor festivaluri și aduce în prim-plan zona latin-reggaeton, cu Hugel, Ozuna și Nicky Jam printre primii artiști confirmați.

NEBULA X, între 24 și 26 iulie, este festivalul dedicat muzicii electronice și va aduce la Costinești artiști și DJ din zona EDM, techno și house.

K-POP Days, programat pe 1 și 2 august, este un eveniment pilot dedicat comunității K-pop din România, construit ca test de piață și platformă de dezvoltare pentru un gen muzical cu public tot mai vizibil local.

The Artist Awards, pe 5 și 6 august, va reuni artiști și influenceri într-un format care combină concertele cu decernarea premiilor industriei de entertainment din România.

RETROGRADE, între 28 și 30 august, va închide vara cu un festival dedicat hiturilor anilor 2000. Primii artiști internaționali confirmați pentru acest festival sunt Timbaland, Fat Joe și Busta Rhymes.

În plus, organizatorii au anunțat și o serie de evenimente speciale în afara acestor festivaluri, inclusiv concerte Gipsy Kings pe 9 și 21 august, program special de Ziua Imnului Național pe 29 iulie, precum și Zilele Mării, programate între 14 și 16 august, în weekendul de Sfânta Maria.

Biletele pentru festivalurile deja lansate sunt disponibile pe nibiru.net, iar prețurile de pornire sunt de 99 lei/zi, cu TVA inclus. Au fost puse în vânzare și pachete speciale, inclusiv un pachet pentru trei festivaluri și un pachet All Access pentru întregul sezon.

”Mă bucură propunerea celor de la Nibiru de a fi, în vara asta, liantul dintre generații și de a fi prezentatorul unor spectacole memorabile. O să le prezint puștilor, la Nibiru, pe românii care au făcut istorie pe Pământ. Va fi o vară grozavă, cu părinți și copii împreună. La Nibiru nu va fi nicio diferență între părinți și copii, între juniori și seniori. Doar că unii au amintiri, iar alții au proiecte” a spus Dan Negru, Ambasador NIBIRU și gazda unor evenimente artistice ce vor avea loc în această destinație de divertisment.

Un proiect cu miză economică, turistică și investițională pentru sudul litoralului

Dincolo de componenta artistică, NIBIRU este construit ca un proiect cu miză economică și turistică, cu potențial pentru zona Costinești..

Potrivit organizatorilor, proiectul estimează un impact anual de peste 300 de milioane de euro în economia locală, într-un model care urmărește să extindă consumul și circulația turiștilor pe întreaga durată a sezonului, nu doar în jurul unor evenimente punctuale. Aproximativ 80% dintre furnizori sunt companii românești, iar printre partenerii oficiali ai proiectului regăsim Banca Transilvania, Lidl, Ursus, eMag, GLO - Hilo, Pernod Ricard Romania, Redbull, Jagermaister și Essence. În același ecosistem, festivalul „Beach, Please!”, găzduit în premieră de NIBIRU, este estimat la un impact de aproximativ 100 de milioane de euro, contribuind la creșterea volumului total de consum generat pe litoral.

NIBIRU a fost gândit și din perspectiva sustenabilității, prin utilizarea unor structuri modulare, a sistemelor de reutilizare a apei pluviale și prin obiectivul de a obține certificarea BREEAM, ceea ce ar face din NIBIRU primul proiect de entertainment din România care urmărește acest standard. Siguranța, controlul accesului, curățenia și organizarea operațională vor reprezenta unele dintre componentele centrale ale experienței din noul centru al distracției, de pe litoral.

„Este o investiție realizată integral din capital privat, fără finanțare guvernamentală și fără fonduri europene. Este un pariu pe potențialul litoralului românesc și pe capacitatea României de a construi un produs de entertainment și turism competitiv la nivel internațional”, a mai spus Selly.

Prin acest proiect, fondatorii NIBIRU propun un nou model pentru litoralul românesc: un ecosistem de entertainment construit la scară mare, în care experiența, programul de seară, siguranța și accesibilitatea devin principalele motive pentru care oamenii aleg să vină la mare. Obiectivul este o schimbare de paradigmă, de la un litoral centrat aproape exclusiv pe cazare, la unul în care conținutul, infrastructura și experiența completă definesc atractivitatea unei destinații, atât pentru publicul local, cât și pentru turiștii internaționali. Lansarea NIBIRU vine într-un context în care România pierde anual miliarde de euro din turism extern, iar litoralul românesc se confruntă cu o lipsă de experiențe integrate de entertainment. Prin acest proiect, fondatorii își propun să contribuie la inversarea acestui trend și să repoziționeze litoralul românesc ca destinație competitivă la nivel regional.

Platforma online dedicată proiectului și vânzării de bilete este disponibilă pe nibiru.net.

Despre NIBIRU

NIBIRU este un proiect privat de entertainment și turism, dezvoltat pe litoralul românesc, în zona Costinești, care propune un nou model de petrecere a sezonului estival, construit în jurul unei experiențe continue de divertisment. Conceptul a fost anunțat inițial în vara anului 2025, iar dezvoltarea sa a început cu aproximativ trei ani înainte de lansarea oficială, prin etape succesive de planificare, parteneriate și construcție operațională.

Prima fază de amenajare, programată pentru sezonul 2026, include infrastructura principală a proiectului: promenada centrală, spațiile de food & beverage, zonele de entertainment și principalele scene pentru evenimente și festivaluri. Proiectul este gândit modular, cu posibilitatea de extindere și dezvoltare în etape viitoare.

NIBIRU funcționează ca un oraș al divertismentului sezonier, cu evenimente zilnice, concepte tematice și festivaluri proprii, adresate unui public divers, de la tineri la familii. Proiectul este realizat integral din capital privat și își propune să contribuie la dezvoltarea infrastructurii de entertainment din România și la creșterea atractivității litoralului românesc în context regional.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil

OK! Magazine

image
Îngrijorare maximă la Curtea norvegiană! Prințesa Mette-Marit are nevoie constant de oxigen și e conectată la un aparat

Click! Pentru femei

image
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”

Click! Sănătate

image
Acest obicei aparent inofensiv duce la pierderea memoriei, avertizează cercetătorii