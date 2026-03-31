Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
Eurovision se extinde și pe alte continente. Concursul muzical lansează în toamnă prima ediție dedicată Asiei

Concursul Eurovision lansează, în acest an, prima ediție din istorie dedicată Asiei. Momentan, zece țări și-au anunțat participarea la concurs, care va avea loc în luna noiembrie.

Concursul va avea loc în Asia FOTO: X

Potrivit BBC, posturile de televiziune din 10 țări din regiune, printre care Coreea de Sud, Bhutan, Thailanda și Filipine, au confirmat deja că vor participa.

Potrivit EBU (European Broadcasting Union), „va include artiști și piese din Coreea de Sud, Thailanda, Filipine și Vietnam, alături de Malaezia, Cambodgia și Laos, precum și Bangladesh, Nepal și Bhutan, iar pe măsură ce competiția se va extinde, se așteaptă ca și alte țări să se alăture”.

Țările participante vor organiza mai întâi propriile selecții naționale. Marea finală a primei ediții dedicată Asiei va avea loc în capitala Thailandei, Bangkok, pe 14 noiembrie 2026.

„Pe măsură ce marcăm cea de-a 70-a aniversare a Concursului Eurovision, este deosebit de semnificativ să deschidem acest nou capitol alături de Asia, o regiune bogată în cultură, creativitate și talent”, a declarat Martin Green, directorul Concursului Eurovision la EBU, într-un comunicat.

Potrivit BBC, începând cu anii 2000 au existat multiple încercări de a crea o versiune asiatică a concursului, însă nu s-a concretizat nimic până acum.

Ediția asiatică a Eurovision este organizată de EBU împreună cu compania de divertisment Voxovation, cu sediul în Los Angeles, și S2O Productions, cu sediul în Thailanda.

Prima ediție a concursul muzical Eurovision a avut loc în 1956, devenind cel mai longeviv concurs internațional de muzică din lume. Ediția din acest an are loc în luna mai, la Viena.

