Distracția devine accesibilă. Promenada NIBIRU oferă o varietate de experiențe gratuite, cu doar 25 lei - voucher pentru consumație

Promenada NIBIRU pornește de la întrebarea care persistă în mintea turiștilor pe tot parcursul vacanței: „Ce facem după plajă?”

Răspunsul definește felul în care se desfășoară seara și experiențele care o completează. Fiecare seară petrecută pe litoral începe cu aceeași dorință: să merite. O plimbare, un spectacol, o cină bună, un concert, o experiență nouă sau pur și simplu bucuria de a petrece timp împreună într-o atmosferă festivă. Din aceste momente se construiesc amintirile care dau valoare unei vacanțe. În fiecare dintre aceste planuri există un numitor comun: dorința de experiențe variate, pentru fiecare generație.

Așteptările legate de vacanțele și serile petrecute pe litoral au evoluat. Oamenii aleg destinații care oferă experiențe, varietate și motive să mai rămână încă o oră. Aleg locuri în care fiecare persoană din grup găsește ceva care îi place, iar seara se construiește natural, fără un program impus și fără drumuri între mai multe locații.

Din 16 iulie, Costineștiul devine gazda unei destinații de divertisment.

NIBIRU deschide porțile unei stațiuni de divertisment construită în jurul unei idei simple: fiecare seară merită trăită din plin.

Promenada NIBIRU adună într-un singur loc spectacole, concerte, experiențe interactive, sport, gastronomie, shopping, tehnologie și activități pentru toate vârstele. Este locul care conectează întregul univers NIBIRU și transformă întrebarea „Ce facem după plajă?” într-o alegere plină de opțiuni, majoritatea gratuite.

Experiențe gratuite, în baza unei consumații minime de 25 RON.

Planificarea vizitei din timp oferă acces la cel mai bun preț pentru Promenada NIBIRU: doar 25 de lei la achiziția online, sumă ce constituie un voucher pentru băuturi. Ziua vizitei poate fi aleasă direct din contul de utilizator, accesul se realizează mai rapid, iar experiența începe din primele momente ale serii.

Copiii cu vârsta de până la 5 ani au acces gratuit, iar întreaga familie își poate organiza seara în ritmul propriu.

Promenada NIBIRU se deschide pe 16 iulie, cu program după ora 18:00, pe parcursul a 46 de zile. După deschiderea oficială, opțiunea de achiziție online cu cel mai avantajos preț (doar 25 de lei) este disponbilă până la ora 17:00 a zilei în care se realizează vizita. La locație, prețul va fi diferit și nu va include voucher pentru consumație minimă.

În schimbul unei decizii care durează câteva minute, se deschide una dintre cele mai complexe experiențe de entertainment de pe litoralul românesc.

O promenadă care schimbă ritmul serii pe litoralul românesc.

Promenada începe să prindă viață în fiecare zi, începând cu ora 18:00.

Primele acorduri de muzică se aud din depărtare. Astronauții îi întâmpină pe copii la intrare. Mascotele îi invită la fotografii. Caricaturiștii desenează zâmbete. Pianiștii și toboșarii schimbă atmosfera dintr-o simplă plimbare într-un spectacol în aer liber.

La fiecare câțiva pași apare un nou motiv să te oprești. Artiștii stradali își încep reprezentația. Câțiva metri mai departe, un grup urmărește un dansator. În alt colț al promenadei, o familie descoperă un magician, iar câteva minute mai târziu toată lumea privește spre Center Stage, unde începe un nou moment artistic.

Promenada oferă experiențe menite să distreze, să impresioneze și să relaxeze. Este locul în care copiii uită de telefon

Hype Play îi atrage pe cei mici încă din primele minute. Cu o suprafață de 5.000 de metri pătrați, este unul dintre cele mai mari playground-uri de pe litoral și reunește jocuri interactive, arcade games, simulatoare VR și experiențe care transformă energia copiilor în zâmbete.

Alături, Noriel completează firesc universul dedicat celor mici prin cel mai mare magazin de jucării din stațiune. Librăria BookZone invită vizitatorii să descopere cărți, jocuri și activități educative care îmbină joaca și creativitatea.

Fiecare oprire deschide o nouă experiență și adaugă încă o amintire.

O călătorie printre planete, oceane și lumi fascinante

Universul continuă dincolo de zona de joacă.

Muzeul Planetelor îi invită pe copii și pe părinți într-o călătorie printre corpurile cerești, într-un decor spectaculos iluminat, ce impresionează în mod special odată cu lăsarea serii..

Curiozitatea merge mai departe la TaranTerra, expoziția de reptile care aduce față în față specii fascinante din întreaga lume. Copiii descoperă animale pe care până acum le-au admirat doar în documentare sau în cărți, iar fiecare întâlnire se transformă într-o experiență pe care o povestesc cu aceeași emoție și după vacanță.

Proiecțiile imersive realizate de MINA invită întreaga familie într-o călătorie prin adâncurile oceanului. Recifele de corali, țestoasele marine, delfinii și bancurile de pești creează impresia unei explorări reale, iar tehnologia transformă fiecare minut într-o experiență care cucerește copii și adulți deopotrivă. Pe Promenada NIBIRU, fiecare membru al familiei are deja propriul loc preferat.

Aventura continuă dincolo de promenadă

Cei care caută adrenalină pornesc spre Parcul de Distracții, unul dintre punctele centrale ale Promenadei NIBIRU. Roata Panoramică oferă o priveliște spectaculoasă asupra întregii stațiuni și a mării, iar fiecare tură înseamnă fotografii pe care le păstrezi în telefon mult timp după vacanță. Tiroliana traversează parcul și oferă o perspectivă complet diferită asupra întregului univers NIBIRU, în timp ce Fly Tour, Pendulul și mașinuțele electrice completează experiența unei seri pline de energie.

Spiritul activ își găsește locul și în zona dedicată sportului. Roller Ring-ul adună pasionații de role într-un spațiu animat pe tot parcursul serii, terenul de baschet găzduiește meciuri spontane, iar cele două terenuri de padel invită prietenii și familiile să transforme vacanța într-o competiție plină de voie bună. Sportul devine parte din programul serii, alături de muzică, spectacole și relaxare.

Gustul unei seri reușite

Orice seară memorabilă are și un moment în care toată lumea se așază la masă. La NIBIRU, gastronomia face parte din experiență. Peste 30 de restaurante și cafenele creează unul dintre cele mai variate food court-uri de pe litoral. KFC, Taco Bell, Splendid Chicken, Burger Factory, Cartofisserie, Trevi Pizza, Shaormeria Băneasa și multe alte concepte culinare completează oferta alături de restaurante à la carte și preparate gourmet.

Pizza Show-ul aduce spectacolul chiar în fața cuptorului. Copiii urmăresc fiecare gest al pizzarilor, iar prepararea cinei devine un moment care adună întreaga familie în jurul aceleiași mese.

Seara continuă firesc cu o plimbare printre magazine, un desert savurat pe promenadă sau o oprire în Fashion District, zona dedicată shoppingului și brandurilor de lifestyle. Aici, fiecare vitrină completează atmosfera unei zile petrecute într-o stațiune plină de energie până târziu în noapte.

Concerte, spectacole și seri care merită trăite împreună

După ora 21:00, atenția se îndreaptă spre NIBIRU Center Stage.

Pe scena principală urcă artiști români și internaționali, într-un program care se schimbă pe parcursul celor 46 de zile. INNA, Smiley, Theo Rose, Carla's Dreams, Delia și mulți alți artiști transformă fiecare concert într-un punct de întâlnire pentru mii de oameni veniți din toate colțurile țării.

Atmosfera începe însă cu mult înainte de primul acord. Acrobații, dansatorii, artiștii stradali, mascotele, personajele tematice și momentele artistice coordonate pe întreaga promenadă creează un traseu spectaculos care conduce natural către scena principală. Fiecare seară are propria identitate, propriul program și propriile surprize, iar fiecare vizită oferă motive noi pentru a reveni.

Exact aceasta este promisiunea NIBIRU: o stațiune în care fiecare seară aduce ceva diferit.

O experiență pentru fiecare mod în care alegi să îți petreci vacanța

Familiile găsesc un loc în care copiii, adolescenții și părinții își construiesc propria aventură, iar seara se încheie cu povești pe care fiecare le spune din perspectiva lui.

Grupurile de prieteni descoperă locul în care planurile se schimbă firesc. O cină se transformă într-un concert. Un concert continuă cu un spectacol. O plimbare printre artiști stradali ajunge într-un meci de padel sau într-o fotografie făcută din Roata Panoramică.

Cuplurile aleg ritmul unei seri de vară care începe cu o plimbare printre lumini, continuă cu o cină și se încheie în fața scenei principale.

Iar cei care ajung singuri la NIBIRU descoperă o comunitate construită în jurul aceleiași energii. Vara aceasta, mii de oameni aleg aceeași destinație pentru concerte, spectacole, experiențe interactive și seri petrecute într-un spațiu care adună oameni cu aceleași pasiuni.

O alegere simplă care îți oferă cel mai bun avantaj financiar pentru experiența pe Promenadă.

Accesul achiziționat online până la ora 17:00 a zilei în care alegi să vii îți oferă cel mai bun preț pentru Promenada NIBIRU: doar 25 de lei. Alegi ziua direct din contul tău, intri rapid în stațiune și începi experiența fără timpul petrecut la casele de bilete. Copiii cu vârsta de până la 5 ani beneficiază de acces gratuit, iar întreaga familie își organizează seara exact așa cum își dorește: concerte live, spectacole în fiecare seară, Hype Play, proiecțiile imersive MINA, Muzeul Planetelor, TaranTerra, Parcul de Distracții, Roata Panoramică, tiroliana, Roller Ring, terenuri de sport, Fashion District, Noriel, Librăria BookZone, peste 30 de restaurante și cafenele, artiști stradali și zone de relaxare, cu 5.000 de copaci și plante.

NIBIRU înseamnă mult mai mult decât accesul pe Promenadă. Pentru cei care își doresc și alte evenimente, stațiunea reunește opțiuni suplimentare disponibile la prețuri accesibile, de la spectacole de stand-up comedy la The Fool, concerte și festivaluri, seri cu muzică live la Berăria NIBIRU și evenimente speciale organizate pe parcursul întregului sezon. Astfel, fiecare vizită poate fi construită în funcție de timpul, bugetul și experiențele dorite.

Între 16 iulie și 30 august, Costinești găzduiește una dintre cele mai mari destinații de entertainment din România. Iar cele mai frumoase seri de vară încep cu o decizie care durează câteva minute.

Cumpără online și profită de cel mai bun preț! Obține acces pe promenadă achitând consumația minimă de 25 RON.

Ne vedem la NIBIRU.