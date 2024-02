Cea mai cunoscută competiție de DJing, Red Bull Turn It Up, vine în România. Când și unde va avea loc

Cea mai tare competiție de DJing vine în România! Red Bull Turn It Up dă aripi scenei locale de DJing și aduce împreună iubitorii de muzică și de petreceri, pe 23 februarie, de la ora 20:00, în clubul Expirat, din București.

Opt DJi intră în competiție, în echipe de câte doi, față în față. Cu un format inedit, lupta îi provoacă să-și demonstreze creativitatea în mixuri, respectând temele fiecărei runde. Nu există playlisturi pregătite, doar teme date pe loc și mixuri surprinzătoare. Fiecare duo are la dispoziție câte trei minute în fiecare rundă să cucerească mulțimea cu beat-urile alese, iar verdictul vine din partea publicului, care-și alege favoritul cu ajutorul brățărilor luminoase. Cele două echipe de DJi câștigătoare dau ultima luptă în patru runde care decid cine merge în etapa următoare, în cel de-al doilea show Red Bull Turn It Up, la Timișoara, în aprilie. Învingătorii din Timișoara ajung în ultimul eveniment din serie, la Cluj, în luna octombrie.

Zda & Antenna, Alt Om & Brugner, DJ Undoo & Ruky, Du Mad & Cesar formează cele patru duo-uri de DJi care sunt gata să intre în competiția contra-cronometru și să improvizeze cele mai tari mixuri pe 23 februarie.

Ionuț Bodonea prezintă și spune despre eveniment: „Sunt super entuziasmat să fac parte din explozia asta de creativitate și energie. O să fie o seară electrizantă, mai ales că publicul nu e acolo doar să se bucure de muzică. E acolo să fie judecător, să decidă cine iese învingător. Dar sunt ferm convins că toată lumea va pleca acasă cu zâmbetul pe buze, pentru că Red Bull Turn It Up e mai mult decât un concurs între Dji, e o celebrare a pasiunii pentru muzică. Iar eu o să mă asigur că o să fie o seară pe care nu o să uităm niciodată”.

Fără playlisturi de acasă, numai mixuri spontane. Fără monotonie, fiecare battle e contra-cronometru. Fără juriu, tu alegi cine câștigă! Bilete disponibile pe redbull.ro