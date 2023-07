17 trupe din 10 țări intră în International Jazz in the Park Competition. HOME of IQOS propune o nouă experiență de festival

Din Japonia la New York și din New York la Cluj, trompetistul de geniu Takuya Kuroda va concerta pentru prima oară în România. Pe lista invitaților speciali de la Jazz in the Park i se mai alătură Shay Hazan și Mădălina Pavăl Orchestra, artiști care vor ridica publicul în picioare, promit organizatorii.

Susținută de parteneri cu tradiție în promovarea manifestărilor artistice, International Jazz in the Park Competition anunță nu doar muzică de calitate, ci și surprize și premii inedite. Pentru obișnuiții festivalurilor de mare anvergură, după TIFF (Cluj) și Flight Festival (Timișoara), Jazz in the Park va continua seria evenimentelor la care IQOS este partener și susține comunitățile creative, iubitoare de frumos, armonie și de momente petrecute împreună. În comunitate.

În fiecare dintre cele trei zile, din 30 iunie până pe 2 iulie, în pauza dintre concerte, HOME of IQOS devine un punct de neratat pe harta festivalului, un spațiu plin de surprize și experiențe inedite pentru comunitatea IQOS.

După 5 ediții de concurs și 10 de festival, Jazz in the Park se mută înapoi în Parcul Central din Cluj și reușește să pună pe afiș 17 trupe din 10 țări, într-o competiție de mare clasă. Vor fi în competiție artiști din România, Franța, Ungaria, Israel, Belgia, Lituania, Polonia, Croația, Olanda și Japonia, trupe deja semnate la case de discuri, trupe active în comunitatea muzicală și foarte mulți artiști cu experiență.

Competiția se anunță strânsă, căci juriului i-a fost greu să aleagă dintre cele 212 de trupe care s-au înscris în preselecții, de pe aproape toate continentele. Cel puțin 50 dintre ele puteau fi finaliste, crede Alin Vaida, fondatorul festivalului, care mărturisește că a trebuit să apeleze și la criterii tehnice pentru departajare, având în vedere că evenimentul se va desfășura în aer liber, iar prestațiile outdoor au nevoie de condiții speciale.

„Va fi un concurs outdoor, într-un spațiu mare. Nu se pretează pentru asta orice trupă. Sunt artiști de jazz care se potrivesc în spații închise, au nevoie de liniște, de ambianță aparte și pentru aceia ar fi greu în parc. Iar apoi, nu am vrut neapărat doar cele mai bune trupe. Am ales și elitist, dar am ales și vânând potențialul, sau am auzit niște sunete despre care am zis că trebuie încurajate”, explică Alin Vaida.

→ Imaginea 1/6: IQOSx JAZZ (28 of 32) JPG

Publicul a crescut și el în ultimul deceniu, în care jazzul a devenit o experiență la care este expus de cel puțin două ori pe an. Mai cultivat și mai receptiv decât oricând, spiritul comunității se simte viu și conectat nu doar cu artiștii, ci cu întreaga experiență de festival. Ca de fiecare dată, fidelitatea e răsplătită. Comunitatea IQOS va avea, astfel, ocazia să combine muzica bună cu revoluționarul IQOS ILUMA, lansat de curând pe piața din România. Și, dacă juriul va avea de depășit provocarea de a alege dintre atâția concurenți valoroși, utilizatorii IQOS sunt invitați să descopere cel mai revoluționar dispozitiv IQOS de până acum, IQOS ILUMA, care duce la nivelul următor întreaga experiență de utilizare. Chiar și cei care nu pot ajunge la JIP pot să simtă spiritul festivalului, pe contul de Instagram iqos_ro, unde brandul promite să transmită tot ce se întâmplă la eveniment.

Festivalul a mai fost organizat în Parcul Central vreme de 7 ani, înainte să fi fost relocat. În tot acest timp, Jazz in the Park a ajutat la regenerarea urbană a zonei, pe care a transformat-o într-un punct de interes pentru Cluj, ca hub cultural. Parcul Central oferă o mai mare vizibilitate, un trafic crescut și un acces mai ușor pentru public din toate zonele orașului. Intrarea este liberă.

Cea de-a doua ediție a festivalului este programată pentru luna septembrie.

Material susținut de IQOS.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.