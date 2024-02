„Oppenheimer'' a dominat SAG Awards 2024. „Succession'' şi „The Bear'', premiate în categoriile TV

Drama istorică „Oppenheimer'' a dominat gala SAG Awards 2024, care a avut loc sâmbătă, sporindu-şi astfel şansele de a fi desemnat cel mai bun film la premiile Oscar de luna viitoare, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Filmul „Oppenheimer'', care prezintă povestea creatorului bombei atomice în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a câştigat cel mai râvnit trofeu SAG Awards - pentru „cea mai bună distribuţie'' -, distincţie înmânată de membri ai sindicatului actorilor SAG-AFTRA în cadrul unei ceremonii de gală desfăşurate în Los Angeles.

Irlandezul Cillian Murphy, cel care va dat viață omului de ştiinţă J. Robert Oppenheimer, a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal, iar colegul lui de distribuţie, Robert Downey Jr, cel mai bun actor în rol secundar.

Murphy a mărturisit că a îmbrăţişat cariera actoricească după ce a încercat să fie muzician, dar se simţea deseori ca un „intrus''.

„Este un premiu extrem de special pentru mine pentru că vine de la voi'', a spus Murphy în faţa colegilor de breaslă.

Premiile SAG-AFTRA sunt urmărite cu interes întrucât actorii reprezintă cel mai numeros grup de votanţi în cadrul premiilor Academiei de Film Americane, cele mai prestigioase din industria de cinema.

Succesul dramei „Oppenheimer'' pare de neoprit.

Filmul regizat de Christopher Nolan a obţinut deja trofee importante la Globurile de Aur, BAFTA şi alte gale de premiere. Premiile acordate de Sindicatul Producătorilor (Producers Guild of America-PGA), un alt indicator al succesului la Oscaruri, vor fi anunţate duminică.

Protagonista peliculei „Killers of the Flower Moon”, cea mai bună actriţă în rol principal

Tot în cadrul premiilor SAG, trofeul pentru cea mai bună actriţă în rol principal a fost câştigat de Lily Gladstone, protagonista peliculei „Killers of the Flower Moon''. Gladstone interpretează o membră a comunităţii de amerindieni Osage, vizată de o serie de crime în anii 1920 pe teritoriul statului Oklahoma, motivate de pământurile bogate în petrol deţinute de comunitate.

„Prietenii mei, colegi actori, simt binele în ceea ce aţi făcut. Aducem empatie într-o lume care are nevoie atât de mult de acest lucru''', a spus Gladstone.

Da' Vine Joy Randolph a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol secundar pentru interpretarea unei mame îndoliate în „The Holdovers”.

„Cât de norocoşi suntem că putem face ceea ce facem. Mă trezesc în fiecare zi copleşită de gratitudine pentru că sunt o actriţă care primeşte roluri'', a spus Randolph.

Gala a fost pentru prima dată difuzată live pe Netflix, parte din eforturile companiei de a-şi extinde segmentul transmisiunilor în direct.

Anul trecut, sindicatul SAG-AFTRA a organizat o grevă care a durat patru luni împotriva studiourilor de la Hollywood revendicând remuneraţii mai mari şi protecţie împotriva utilizării inteligenţei artificiale.

„Este extrem de important să fim aici împreună, din nou, cu această ocazie, după ce am trecut prin momente dificile pe perioada grevei'', a spus actorul Idris Elba în discursul de deschidere al galei.

„The Bear'' a primit trofeul pentru cea mai bună distribuţie într-o comedie TV

La categoriile dedicate televiziunii, serialul FX „The Bear'' a câştigat trofeul pentru cea mai bună distribuţie într-o comedie TV, precum şi premii de interpretare acordate protagoniştilor Jeremy Allen White şi Ayo Edebiri.

„Sunt extrem de onorat să fac parte din această comunitate'', a spus White. „Mi-am dorit întreaga viaţă să fac parte din ea. Nu am avut niciun plan de rezervă''.

Premiul pentru cea mai bună distribuţia în categoria dramă TV a fost câștigat de serialul HBO „Succession'', care spune povestea luptei pentru control a unei dinastii mediatice, a primit

Elizabeth Debicki, cea mai bună actriţă într-un serial dramatic

Elizabeth Debicki, care a interpretat-o pe prinţesa Diana în serialul Netflix „The Crown”, a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă într-un serial dramatic. Pedro Pascal, protagonistul serialului „The Last of Us'', a fost desemnat cel mai bun actor într-o dramă TV.

„Sunt puţin beat.redeam că pot să mă îmbăt... Mă fac de râs. Mulţumesc foarte mult”, a spus Pascal după ce a urcat pe scenă pentru a-şi primi trofeul.

SAG-AFTRA a acordat de asemenea un premiu onorific pentru întreaga activitate Barbrei Streisand, actriţă multipremiată, producătoare, regizoare, cântăreaţă şi compozitoare.