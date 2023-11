Cine ar putea juca rolul lui Elon Musk în filmul său biografic. Nicolas Cage, printre favoriți

Elon Musk, cea mai bogată persoană din lume, va avea, în sfârșit, propriul film biografic. Acesta urmează să fie realizat de A24, studioul care a realizat „Moonlight” și „Everything Everywhere All At Once” și îl va avea regizor pe Darren Aronofsky. Nu s-a decis încă ce actor va juca în rolul principal, însă există câteva nume mari, printre favoriți.

Se pare că filmul se va baza pe biografia scrisă de Walter Isaacson, publicată la începutul acestui an. Isaacson l-a urmărit pe CEO-ul Tesla și SpaceX timp de doi ani pentru carte, inclusiv în timpul achiziției haotice a platformei X, cunoscută anterior ca Twitter.

Totodată, Aronofsky este un regizor de calibru, nominalizat la Oscar pentru filme precum „The Whale” și „Black Swan”, notează publicația Insider.

Oamenii speculează deja cine ar putea juca rolul controversatului miliardar, prin intermediul postarilor pe Reddit și pe alte rețelele de socializare. Iată cine sunt preferații:

Rami Malek

Rami Malek este cunoscut în special pentru interpretarea lui Freddie Mercury din „Bohemian Rhapsody”, rol pentru care a câștigat premiul Oscar.

Michael Fassbender

Michael Fassbender a mai lucrat, în trecut cu Walter Isaacson. Actorul l-a interpretat pe Steve Jobs într-un film biografic, din 2015, bazat pe biografia scrisă de același autor. Rolul i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor.

Robert Downey jr.

Robert Downey Jr. a fost votat drept principal candidat pentru rolul lui Musk atât pe Reddit, cât și pe X. Musk a apărut, anterior, alături de actor în „Iron Man 2”.

Kevin Durand

Utilizatorii X au remarcat, de asemenea, asemănările fizice dintre actorul canadian Durand și Elon Musk.

Steve Buscemi

Steve Buscemi este și el un potențial concurent. Buscemi a apărut în filme precum „Mystery Train”, „Fargo” și „Reservoir Dogs”.

Alexander Skarsgård

Alexander Skarsgård a arătat deja că este capabil să preia un personaj asemănător lui Musk, după ce l-a jucat pe Lukas Matsson, în drama HBO „Succession”.

Nicolas Cage

Cage, câștigător al premiului Oscar, a fost cel mai votat actor pe Reddit, pentru a juca rolul lui Elon Musk. El a interpretat un personaj foarte asemănător în filmul „Dream Scenario”, care tocmai a fost lansat.

Jesse Eisenberg

Jesse Eisenberg este și el o sugestie populară, dar cel mai probabil și o ironie, dat fiind că a jucat celebrul rival al lui Musk, Mark Zuckerberg, în „The Social Network”.

Chris Pratt

Chris Pratt a fost, de asemenea, sugerat de unii fani pentru rol.

Mads Mikkelsen

Utilizatorii rețelelor de socializare au subliniat de ceva vreme asemănările fizice dintre actorul danez Mikkelsen și Musk, deși părerile au fost împărțite.

Matt Damon

Matt Damon, care este cu un an mai în vârstă decât Musk (52 de ani) este, de asemenea, un candidat popular pentru acest rol. Damon este câștigător al premiului Oscar, dar nu în calitate de actor. Împreună cu Ben Affleck el a scris scenariul pentru „Good Will Hunting”, în 1997.

Kathy Bates – și alții

Un utilizator Reddit a sugerat-o pe vedeta „Misery”, Kathy Bates, pentru rol, în timp ce altuia i-a plăcut ideea ca Elliot Page să fie distribuit – „nu deoarece cred că ar fi bun pentru rol, ci pentru că Elon ar fi supărat dacă s-ar întâmpla asta!”

Alte nume îi includ pe Leonardo DiCaprio și Brendan Fraser.