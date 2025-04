Prietenii și fanii lui Val Kilmer sunt șocați de vestea morții actorului, deși boala de care suferea vedeta - un cancer la gât, care i-a distrus corzile vocale - era cunoscută.

Actorul Josh Brolin, prietenul și colegul lui Val Kilmer a transmis un mesaj emoționant:

„O să-mi fie dor de tine”, a spus starul din No Country For Old Men, potrivit Daily Mail Online.

„Sper să te văd acolo sus, în ceruri”

Brolin l-a descris pe Kilmer drept „provocator, curajos și super-creativ”, adăugând:

„Nu au mai rămas multe dintre acestea (...). Sper să te văd acolo sus, în ceruri, când voi ajunge în cele din urmă acolo (...). Până atunci, amintiri uimitoare, gânduri minunate.”

Kilmer a fost diagnosticat cu cancer la gât în 2014, însă până în 2017 a negat boala.

A urmat proceduri de radioterapie și chimioterapie, precum și o traheostomie, o procedură prin care i-a fost creată o gaură artificială în gât pentru a-l ajuta să respire.

Intervenția i-a deteriorat definitiv corzile vocale și, în consecință, i-a compromis pentru totdeauna vocea.

Nevoit să comunice cu un dispozitiv special

În documentarul Amazon Prime intitulat „Val”, actorul a vorbit cu sinceritate despre cum s-a schimbat viața sa din cauza cancerului și despre cum a fost nevoit să recurgă la un dispozitiv electric - o cutie vocală montată pe gaura artificială din gât - pentru a vorbi și despre șuieratul pe care îl scotea.

„Evident că sun mult mai rău decât simt. Nu pot vorbi fără să astup această gaură (în gât), a spus el.

Ce presupune traheostomia

Traheostomia este o procedură chirurgicală prin care se creează o deschidere în trahee (tubul care duce aerul de la gât la plămâni) printr-o incizie la nivelul gâtului.

Această deschidere, numită stoma, permite introducerea unui tub pentru a facilita respirația pacientului. Procedura este necesară atunci când pacientul nu poate respira în mod natural, de exemplu, din cauza unui blocaj al căilor respiratorii sau a unor probleme respiratorii grave și poate fi temporară sau permanentă, în funcție de situația medicală a pacientului.

O pneumonie i-a agravat starea

Amintim că fiica actorului, Mercedes Kilmer, a confirmat marți, 2 aprilie, pentru New York Times, decesul lui Val Kilmer, la vârsta de 65 de ani, dezvăluind și ce i-a agravat actorului starea, aducându-i sfârșitul: o pneumonie.