Campanie de testare a hepatitelor

Campania este organizată împreună cu Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO). „Spring European Testing Week este o iniţiativă care încurajează asociaţiile de pacienţi, profesioniştii din sectorul medical şi reprezentanţii autorităţilor să colaboreze pentru a intensifica acţiunile de testare şi pentru a creşte gradul de conştientizare cu privire la necesitatea diagnosticării timpurii a hepatitelor şi HIV. La nivel european, în anul 2018, 104 organizaţii au participat la proiectul pilot, printre grupurile ţintă testate fiind cei care folosesc droguri injectabile, lucrătorii sexuali, prizonierii, femeile însărcinate, populaţia generală, tinerii“, a declarat Marinela Debu, preşedintele APAH-RO.

„Acţiunile din această săptămână reprezintă încă un instrument în atingerea obiectivului OMS de eliminare a hepatitelor virale până în 2030. Deşi există mai multe campanii de testare este încă nevoie de a efectua depistarea persoanelor situate în zone defavorizate şi îndrumarea acestora către tratament, către un stil de viaţă sănătos, dar mai ales este nevoie de informare privind modalităţile de prevenţie. Fiecare dintre noi trebuie să se preocupe în a afla care este starea sa de sănătate. Este de mare ajutor faptul că putem cere medicului de familie să ne faciliteze testarea pentru hepatite deoarece aceste analize sunt în prezent decontate în pachetul de bază“, a adăugat Marinela Debu.

Unde au loc testările

Actiunile de testare au început vineri, 17 mai, şi se desfăşoară în următoarele localităţi: comuna Mihai Viteazu şi satele limitrofe: Cheia, Corneşti, Moldoveneşti din judeţul Cluj; oraşul Roman, judeţul Neamţ - cabinete medicale Palanceanu Cătălina, Harabagiu Irina, Bostan Ionela; judeţul Bacău – oraşul Bacău -cabinete medicale Medisense şi Margari.

Prin acţiunile desfăşurate în „Săptămâna românească a testării“, APAH-RO doreşte să încurajeze şi medicii de familie din localităţile alese să trimită spre testare pacienţii aflaţi la risc. Implicarea cât mai multor factori din comunităţile locale este esenţială în lupta împotriva eliminării afecţiunilor hepatice.

Conform unui sondaj de opinie realizat la sfârşitul anului trecut la cererea APAH-RO, aproximativ 70% din români nu s-au testat niciodată pentru depistarea unei forme de hepatită. În România sunt circa 600.000 de români care trăiesc cu hepatita C şi aproximativ 800.000 trăiesc având hepatita C. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), hepatitele virale B şi C afectează 325 de milioane de oameni din întreaga lume.

