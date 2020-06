Anxietatea. Cum te face să te simţi: „În creierul meu există o instanţă total diferită de mine, care uneori preia controlul şi-şi face de cap“

Sunt de ajuns câteva minute în care să butonezi telecomanda pentru a-ţi da seama în ce lume nebună trăim: în faţa ochilor ţi se derulează cu repeziciune atentate, proteste violente, schimbări climatice catastrofale, declaraţii politice iresponsabile şi statistici despre pandemie. Nu e greu de înţeles de ce din ce în ce mai multor oameni li se pare imposibil să-şi găsească locul, sensul şi siguranţa în societatea modernă. Iar dacă se întâmplă să fii şi o persoană anxioasă, eforturile de a face faţă realităţii cotidiene sunt aproape supraomeneşti.

Până acum 35 de ani, anxietatea nu exista ca diagnostic, însă astăzi e cea mai comună tulburare psihică. În 2017, Organizaţia Mondială a Sănătăţii estima că, global, 284 de milioane de oameni suferă de anxietate, iar numărul e în creştere, aşa că nu ne hazardăm dacă îndrăznim să spunem că anxietatea a devenit marea molimă a lumii moderne. Fiind o afecţiune complicată, cu multe faţete, experţii nu s-au pus încă de acord asupra unei definiţii clare. Filosoful Søren Kierkegaard a descris-o drept „ameţeala libertăţii“, iar Platon şi Spinoza o vedeau ca o consecinţă a unor dezechilibre ale sufletului. Toate se aplică în egală măsură, crede Scott Stossel, editor la „The Atlantic“ şi autorul bestsellerului „Anxietatea. O poveste personală despre frică, speranţă şi căutarea liniştii interioare“. „În timp ce anxietatea este retrăită la un nivel spiritual şi psihic, poate fi măsurată ştiinţific la nivel molecular şi fiziologic“, arată el.

Pentru cei care o trăiesc, anxietatea este o chestiune foarte intimă, care capătă diverse forme. Poate fi „o pereche de mâini care urcă din stomac până la gât şi mă asfixiază“ sau „o păpuşă Matrioşka“: „Sunt eu – sau cel puţin arăt ca mine –, dar simt şi gândesc total diferit faţă de sinele meu obişnuit. În creierul meu există o instanţă total diferită şi separată de mine, care în anumite momente preia controlul şi-şi face de cap“. Aşa se simte anxietatea pentru Bogdana şi Marina, două dintre cele cinci persoane care au acceptat să-şi împărtăşească experienţele.

„O gândire de-a dreptul catastrofală“

„Mă numesc Matei şi anul trecut am fost diagnosticat cu tulburare anxioasă şi depresivă mixtă“, îşi începe povestea, râzând, un tânăr de 26 de ani din Bucureşti. Matei e un băiat plăcut, politicos, glumeţ. Nimic nu-i trădează tulburarea psihică de care suferă de mai mulţi ani. Însă, mărturiseşte: în capul lui, gândurile i se întind ca nişte fire de aţă, în toate direcţiile, încâlcite, desfăşurate din gheme interminabile. Pe foaia de observaţie primită de la medicul psihiatru scrie: „Anxietate generalizată“. Asta e o tulburare din ce în ce mai des întâlnită în rândul tinerilor. O afecţiune obositoare, care consumă nu doar resursele corpului, dar şi pe cele mentale. „Eu am resimţit-o printr-o hipervigilenţă faţă de tot ce se întâmpla în jurul meu, ceea ce ducea la un sensory overload (n.r. – supraîncărcare senzorială). De exemplu, puteam fi atent la mai multe lucruri care se întamplau în jurul meu în acelaşi timp – de la interacţiunile străinilor, până la scenarii şi situaţii care s-ar fi putut întâmpla“, explică Matei. Supraîncărcarea senzorială apare când o persoană primeşte atât de multe informaţii din lumea exterioară încât creierul nu le mai poate procesa. Exact ca un hard disk rămas fără memorie – oricât de performant este laptopul, supraîncărcarea îi va da o eroare şi-l va face să se mişte lent. Acest lucru i se poate întâmpla oricui, nu doar anxioşilor, însă lor li se întâmplă mai des, iar efectul e mai puternic. În cazul lui Matei, se manifestă printr-o succesiune rapidă a gândurilor, care dau năvală până construiesc ceea ce el numeşte „o gândire de-a dreptul catastrofală“. Rezultatul? O stare generală de îngrijorare, dublată de suspiciunea faţă de oameni şi faţă de situaţii banale.



Un spectator al propriei vieţi



Dacă pentru majoritatea oamenilor dimineaţa începe cu o cană de cafea, pentru un anxios e foarte posibil să înceapă cu un atac de panică. Iar liniştea instalată la finalul unei zile e un nou prilej pentru ca gândurile lui Matei să se regrupeze într-o mişcare browniană, rapidă şi haotică, însă independentă de orice. Astfel apare şi insomnia, o altă caracteristică frecventă a anxietăţii. „Mă simţeam paralizat de-o teamă nejustificată, neputând să acţionez. Erau diverse gânduri intruzive care, adesea, duceau la comportamente obsesiv-compulsive. De exemplu, când plecam din casă, verificam de foarte multe ori dacă uşa e încuiată. Poate părea complet iraţional, dar oferă confort, o iluzie că situaţia e sub control.“

Ilustraţie de Raluca Pătru



„Cea mai ciudată era, însă, senzaţia că mă privesc în timp ce acţionez, depersonalizarea“, spune tânărul. Cu alte cuvinte, Matei devenea spectatorul propriei vieţi, se simţea deconectat de propriile emoţii sau chiar de trup, avea senzaţia că graniţa dintre el şi restul lumii se estompa. Relaţia dintre cele două tulburări nu e înţeleasă pe deplin de specialişti, dar se ştie că se potenţează una pe alta, după cum o arată un studiu publicat în 2005 în „Advances in Psychiatric Treatment“. „La unii pacienţi, simptomele de depersonalizare şi anxietate se întâmplă în acelaşi timp, hrănindu-se, aparent, una din cealaltă – sentimentul de stranietate şi de izolare cauzat de depersonalizare alimentează anxietatea, iar depersonalizarea se intensifică apoi ca apărare împotriva acestei anxietăţi“, se arată în revista tipărită de Royal College of Psychiatrists.



De cele mai multe ori, anxietatea modelează şi percepţia asupra lumii. Viaţa socială a unui anxios n-are cum să scape nealterată. „Cred că am avut cele mai mari piedici la nivel profesional, unde ai nevoie de diverse abilităţi sociale, de comunicare, care, pentru cineva cu anxietate, sunt resimţite ca fiind foarte grele“, spune Matei. Frustrantă nu era doar lipsa integrării, ci şi faptul că şansele de a avansa la locul de muncă erau sabotate. După o vreme, tânărul a renunţat la job şi a decis să încerce să-şi rezolve problemele.



Unui anxios îi e greu să rupă cercul izolării şi al micilor obiceiuri repetitive, să caute ajutor specializat. Multă vreme, nici Matei n-a făcut-o. Totuşi, problemele s-au adâncit, atât de mult încât a început să experimenteze şi derealizarea, o alterare în percepţia lumii exterioare până când ajunge să pară ireală. „Îmi pierdeam oarecum sensul realităţii înconjurătoare.“ Conştient de hăul care i se tot adâncea înainte, a ajuns în cabinetul unui psihiatru, care i-a prescris un tratament medicamentos. Acum, Matei se simte mai bine.

Importanţa de a nu fi singur



În cea mai bună dintre lumile posibile, un anxios găseşte sprijin în cei apropiaţi – reversul medaliei poate fi chiar nociv. Matei mărturiseşe că cel mai greu i-a fost să-i explice familiei prin ce trece. „Unii părinţi înţeleg mai greu de ce ai această afecţiune atât timp cât ai tot ce-ţi trebuie, ai o viaţă liniştită.“

Anxioşii trăiesc constant cu o panică internă care, uneori, poate fi mascată sub forma tăcerii. Alteori, apare atacul de panică, atunci când se activează răspunsul de fight-or-flight (n.r – luptă sau fugi), o stare înrădăcinată biologic în noi, care survine ca o reacţie la stresul acut. În acel moment, în organism sunt eliberaţi hormoni care pregătesc corpul pentru a face faţă unei ameninţări sau pentru a-i permite să fugă către un loc sigur. Reacţia, descrisă pentru prima dată în anii ’20 de fiziologul american Walter Cannon, e o moştenire de la strămoşii noştri, din timpuri în care acestea erau singurele opţiuni. Din când în când, pupilele lui Matei încep să se dilate, faţa-i devine palidă – sau, dimpotrivă, îmbujorată –, începe să tremure, inima bate de parcă vrea să-i crape sternul, iar aerul vine în valuri. Pentru astfel de momente imprevizibile e important sprijinul celor din jur. „Oamenii trebuie să ştie că persoanele cu probleme psihiatrice nu sunt nebuni sau devianţi. Din păcate, încă este un stigmat social faţă de cei diagnosticaţi. Aş vrea ca lumea să ştie că este o afecţiune care nu poate fi reparată, dar sprijinul şi înţelegerea comunităţii pot fi un început bun.“



Pentru Matei, unul dintre cele mai frustrante lucruri în managementul anxietăţii rămâne lipsa de control asupra a ceea ce i se întâmplă. Asta a resimţit puternic şi când s-a declarat pandemie de coronavirus. Totuşi, spune că e mândru de el şi de cum a reuşit să-şi gestioneze emoţiile. Săptămânile de izolare ne-au răpit tuturor micile bucurii, însă pentru el efectul a fost devastator. „Perioada aia părea interminabilă şi o resimţeam drept ceva sufocant. Părea că lumea o ia razna şi era o incertitudine apăsătoare.“

Rătăcind prin viaţă fără hartă şi busolă

Oamenii tind să funcţioneze în tipare bine definite, iar când în tipar apare o fisură, atunci anxietatea îşi face loc, lucrurile scapă de sub control şi o pot lua razna. „Semnale că sunt o fire anxioasă au existat încă din adolescenţă, însă nu le-am acordat importanţă. Întotdeauna am simţit nevoia de control asupra lucrurilor din jurul meu, iar dacă ceva nu se întâmpla conform hărţii din mintea mea, experimentam stări de agitaţie, frustrare, teamă şi, uneori, chiar epuizare. Nu părea nimic ieşit din comun şi, de cele mai multe ori, le-am pus pe seama stresului cotidian. Acum un an şi jumătate, lucrurile au luat-o razna. Am fost pusă în situaţia de a lua o decizie care urma să-mi schimbe viaţa. A fost ca şi cum am rupt paginile dintr-un caiet în care scriam de ceva timp şi a trebuit să încep să scriu pe o pagină nouă. Nu mai aveam harta, nu ştiam ce urma să se întâmple, iar pentru mine asta echivala cu haos, pericol extrem, frică de necunoscut. Anxietatea a fost cea care a făcut ca tranziţia să fie mult mai grea şi a atins cote alarmante, afectându-mă şi fizic. Aproape două luni am vărsat aproape zilnic, mâncam foarte puţin, aveam palpitaţii, dormeam doar câteva ore pe noapte. Nu aveam energie, nu mă puteam concentra, profesional nu dădeam randament şi simţeam nevoia să mă retrag, să nu socializez cu nimeni“, povesteşte Marina (31 de ani). În cazul ei, este vorba de somatizare, un fenomen care apare când unele dureri emoţionale sunt foarte greu de suportat la nivel psihic, aşa că acestea se transformă în dureri fizice.

În cele din urmă, Marina a apelat la un psihoterapeut, iar acum spune că a fost cea mai bună decizie. „M-a ajutat să înţeleg ce se întâmplă cu mine, raţional şi medical. În continuare mă confrunt cu episoade de anxietate, doar că frecvenţa şi intensitatea lor a scăzut. Am dezvoltat mecanisme de apărare, însă cel mai greu în astfel de situaţii e să mă reconectez la emoţiile pozitive, care par să fi dispărut de pe faţa pământului. Ceea ce funcţionează pentru mine, adesea, este să meditez. Dacă anxietatea e mai intensă, sunt agitată sau mi se face greaţă, atunci fac activitate fizică, pentru a-mi regla secreţia de hormoni din creier. Dacă nu mă pot concentra, încerc să am activităţi care îmi creează plăcere şi îmi captează atenţia – desenat, pictat, cântat, scris, citit. Încă n-am găsit o reţetă care să funcţioneze 100% de fiecare dată, dar alternez metodele şi, de cele mai multe ori, reuşesc să mă recalibrez. Şi poate cel mai important este ce-mi spun în momentele de anxietate pentru a mă linişti: «Nu se întâmplă nimic. Nu eşti singură. Totul va trece şi va fi bine».“