De la farmacie la companie farmaceutică

Această companie este Wörwag Pharma şi a fost creată dr. Fritz Wörwag, pe atunci un tânăr farmacist cu viziune si iniţiativă. Povestea sa a început într-o farmacie de cartier, înfiinţată în 1965 în cartierul Zuffenhaisen din oraşul Stuttgart (Germania) şi numită “Stadt-Apotheke Dr. Fritz Worwag”.

Aici, farmacistul dr. Fritz Wörwag (foto)a descoperit beneficiile benfotiaminei în tratamentul unor afecţiuni neurologice şi a complicaţiilor diabetului zaharat. A dezvoltat ideea unei companii farmaceutice care să le ofere oamenilor posibilitatea de a se bucura în viaţă de sănătate şi starea de bine datorită unor medicamente la standarde înalte de calitate şi eficacitate. Aşa a apărut Wörwag Pharma, în anul 1971.

Pornind de la un mic birou situat vizavi de farmacie, compania avea să devină, în cele cinci decenii de existenţă, un grup internaţional prezent în 37 de ţări de pe cinci continente.

Unul dintre paşii importanţi în extinderea activităţii au fost făcuţi în 1981, când dr. Fritz Wörwag a cumpărat produsul Magnerot, alături de alte preparate farmaceutice. De atunci, compania s-a concentrat pe cercetare în domeniul magneziului şi în domeniul produselor pentru tratamentul afecţiunilor musculare şi cardiovasculare.

Această specializare nu a fost deloc întâmplătoare, fiind bazată pe convingerea fondatorului companiei că mineralele şi vitaminele pot îmbunătăţi sănătatea oamenilor.

Ulterior, compania a preluat produsele firmei Ankermann, care au permis intrarea pe piaţa medicamentelor pentru tratamentul neuropatiilor. Un nou pas în această direcţie a fost făcut în 1992, când a fost lansat medicamenetul Thiogamma, care a creionat imaginea Wörwag Pharma de companie specializată în tratamentul afecţiunilor asociate diabetului, în special neuropatia diabetică.

Internaţionalizarea companiei

Această etapă s-a suprapus peste o opţiune strategică fundamentală in dezvoltarea companiei. În 1989, Zidul Berlinului s-a prăbuşit, eliberând zeci de milioane de oameni din fostele state comuniste.

Pentru Wörwag Pharma, această schimbare geopolitică majoră a însemnat noi oportunităţi de a ajunge la noi pacienţi. Compania a intrat mai întâi pe piaţa est-germană, si ca în 1993 a deschis o reprezentanta la Budapesta – un prim pas în direcţia internaţionalizării.

Acest prim birou a fost urmat, în ultimul deceniu al secolului trecut, de o succesiune de deschideri de reprezentante în Europa Centrală şi de Est. În România, Wörwag Pharma a inytrat pe piata farmaceutica în toamna anului 1997, fiind condusă în prezent chiar de primul său angajat - Norina Gâvan.

„În 1997, m-am întors în ţară după un stagiu de doctorat la University of California in San Francisco, în cadrul Clinicii de Dermatologie, în specialitatea biochimie a pielii, în absorbţie percutanată. Eram biochimist specialist la Clinica de Dermatologie a Spitalului Clinic Judeţean Cluj. Am simţit nevoia unei schimbări, dar care să mă menţină în domeniul medical, fiind pasionată de cercetare. Nici nu mă gândeam pe atunci că voi ajunge într-o poziţie de top management! Mi-am trimis CV-ul şi scrisoarea de intenţie la un anunţ de reprezentant medical şi … în noiembrie 1997 am fost primul angajat al companiei germane Wörwag Pharma în România”, povesteşte Norina Gâvan, CEO-ul Wörwag Pharma România.

În România, traseul companiei a fost unul de progres constant, peste media pieţei farmaceutice. De aproape zece ani, Wörwag Pharma este pe locul 25 dintre cei peste 270 de producători de medicamente înregistraţi în România, conform cercetărilor Cegedim.

De altfel, subsidiara din România ocupă, în cadrul grupului, poziţia a treia ca volum de vânzări, după Rusia şi Germania.

Chiar dacă acum compania are o prezenţă solidă atât în Europa, cât şi pe pieţe din Asia sau America de Sud, Wörwag Pharma a rămas o afacere de familie, având sediul central în Böblingen.

Portofoliul de produse Wörwag Pharma cuprinde, în principal, medicamente utilizate în tratamentul afecţiunilor asociate diabetului, cum este neuropatia diabetică, precum şi în tratamentul afecţiunilor cardiovasculare şi neurologice. Paleta este completată de biofactori, produse farmaceutice pe bază de minerale, oligoelemente şi vitamine, medicamente destinate reducerii riscului de apariţie a bolilor asociate stilului de viaţă, precum si tratamentului acestora.

Produse în Germania, medicamentele Wörwag Pharma sunt realizate conform devizei „calitate înaintea cantităţii”. Toate substanţele active provin doar de la fabricanţi acreditaţi good manufacturing practice.

Planurile de viitor ale companiei includ lansarea, în următorii doi ani, a trei noi medicamente fără prescripţie, aflate în prezent în procedura de înregistrare.

În 2021, cu ocazia aniversării de 50 de ani, Wörwag Pharma România a demarat campania educaţională „Biofactori pentru sănătate”, ce cuprinde webinarii adresate atât profesioniştilor din domeniul sănătăţii, cât şi pacienţilor şi publicului larg.

50 de ani împreună pentru o sănătate mai bună – aceasta a fost motivaţia Wörwag Pharma pana acum şi rămâne promisiunea companiei pentru viitor.