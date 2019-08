S-a lansat corpul uman online, în 3D, pentru studenţii la medicină

Una dintre cele mai puţin sub-dezvoltate domenii în România este educaţia. Nici la nivel mondial situaţia nu este mai bună, însă aceasta este premisa de la care a pornit BioMap.ro – prima platformă de medicină 3D în limba română.

„Se poate mai bine, se poate să investim într-o tehnologie ce stimulează educaţia medicală, o tehnologie ce are potenţialul de a crea viitori medici mai buni, mai performanţi, mai pregătiţi”, spune dr. Mihai Voinea, unul dintre fondatorii BioMap.

BioMap a fost prezentată oficial pe data de 7 mai 2019 în Aula Magna a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova. Este, în esenţă, o aplicaţie hibrid care funcţionează pe orice dispozitiv şi conţine corpul uman în dinamica sa, în 3D.

Ce este BioMap?

O platformă cu peste 650 modele 3D ale corpului uman în dinamica sa, ce include nu doar anatomia completă, ci şi fiziologie, patologie şi intervenţii.

Cu alte cuvinte, cuprinde patologii din majoritatea specialităţilor medicale şi chirurgicale. Spre exemplu, câteva dintre elementele patologice care se pot observa în platformă sunt: infarctul miocardic acut, dezlipirea de retină, cancerul gastric, glomerulonefrita, cateterizarea cardiacă, astmul şi multe altele.

Fiecare element 3D este însoţit de o descriere completă atât în limba română, cât şi în limba engleză.

„Medicii din noua generaţie trebuie să ştie limba engleză, este o necesitate tot mai mare într- o lume din ce în ce mai globalizată. În prezent, lucrăm la a îmbunătăţi şi descrierile din limba engleză, pentru că nu sunt atât de complete ca cele în română”, a continuat dr. Mihai Voinea.

Din acest punct de vedere, platforma BioMap reprezintă un proiect unic în România, însă va avea de gestionat mentalitatea învechită şi dominantă a ţării – aceea că actul de învăţare trebuie să fie greu, static şi plictisitor.

În realitate, calitatea unei societăţi este direct proporţională cu calitatea indivizilor şi educaţia acestora. Procesul educativ trebuie să fie văzut drept o oportunitate de a avansa în carieră, de a deschide noi uşi şi de a creşte tu, ca persoană. Atunci apare întrebarea: se poate face procesul educativ mai uşor? Avem jocuri video şi filme 3D, dar am putea avea şi tehnologie tridimensională pentru cei care ne tratează sau ne vor trata.

Aplicaţia este disponibil pe telefon, tabletă, laptop sau computer, putând fi descărcată de pe Appstore pentru dispozitivele cu IOS şi de pe Google Play pentru dispozitivele cu Android.

Cui se adresează platforma?

BioMap se adresează nu doar studenţilor la medicină din anii I-VI, ca mediu de învăţare vizual, inclusiv ca suport ajutător pentru materia din compendiul pentru rezidenţiat, ci şi elevilor care învaţă pentru admiterea la medicină şi au nevoie să înţeleagă anatomia.

De asemenea, medici rezidenţi o pot utiliza ca suport de studiu în clinică şi când aprofundează specialitatea aleasă. Medicii specialişti sau primari pot folosi BioMap pentru a explica pacienţilor boala într-un mod practic şi elegant. Cadrele universitare din facultăţile de medicină care urmăresc să ofere prezentări unice şi captivante studenţilor reprezintă un alt grup căruia i se adresează platforma BioMap.

Cine este în spatele proiectului?

În spatele BioMap se găseşte compania de IT, Marsilian , creată de fraţii Mihai Voinea şi Dragoş Voinea, amândoi cu background medical. Echipa, ce numără 12 angajaţi şi colaboratori independenţi, are un total de peste 50.000 utilizatori pe celelalte platforme educaţionale, dedicate tot lumii medicale, ce includ şi Grile-Rezidentiat.ro (cea mai mare platformă de pregătire pentru rezidenţiat din România).

Aplicaţia BioMap a fost creată în parteneriat cu BioDigital, Inc., companie din New York. Acurateţea modelelor 3D este garantată de americani, cu sprijinul echipei interne, dar şi cu sprijinul consultanţilor de la John Hopkins School of Medicine. Acurateţea informaţiilor din limba română este garantată de echipa internă a BioMap.





O unealtă pentru viitor

BioMap reprezintă, pe scurt, unealta schimbării modului de învăţare pentru studenţii la medicină din România, tehnologia care asistă medicii moderni în discuţia cu pacienţii şi aplicaţia care facilitează enorm eforturile cadrelor universitare.

Tehnologia permite acum studiul medicinei aşa cum generaţiile anterioare nu şi-au imaginat vreodată. În trei dimensiuni, în dinamica sa, de absolut oriunde din lume.

