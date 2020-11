Organizaţia Mondială a Sănătăţii nu recomandă prescrierea medicamentului Remdesivir bolnavilor de COVID-19

Financial Times a transmis o alertă vineri dimineaţa, la ora 3, prin care anunţa că Organizaţia Mondială a Sănătăţii a sfătuit medicii să nu prescrie Remdesivir pacienţilor cu coronavirus din spital, punând la îndoială eficacitatea singurului antiviral aprobat pentru tratarea bolii, relatează Hotnews.



Remdesivir a fost aprobat de U.S. Food and Drug Administration (FDA) luna trecută. Dar un expert al OMS a scris vineri în British Medical Journal vineri că medicamentul „nu e recomandat pacienţilor internaţi la spital cu Covid-19, indiferent de cât de grav sunt bolnavi, deoarece în prezent nu există dovezi că le îmbunătăţesc starea sau nevoia de ventilaţie”.



Recomandarea de vineri se bazează pe patru studii care au implicat peste 7.000 de pacienţi. Organizaţia mondială a precizat că certitudinea dovezilor este scăzută şi nu există date certe care să demonstreze că medicamentul e benefic. E nevoie de studii suplimentare, mai recomandă OMS.



OMS a decis, de asemenea, să suspende remdesivirul din lista sa de precalificare, o condiţie prealabilă pentru achiziţii în ţările în curs de dezvoltare, a declarat un oficial pentru Financial Times.



„Suntem dezamăgiţi că recomandările OMS par să ignore aceste dovezi într-un moment în care cazurile sunt în creştere dramatică în întreaga lume şi medicii se bazează pe Veklury ca pe primul şi singurul tratament antiviral aprobat pentru pacienţii cu Covid-19 în aproximativ 50 de ţări”, spune producătorul Remdesivir, compania Gilead



FDA a aprobat remdesivir luna trecută, cu câteva ore înainte de a doua dezbatere prezidenţială din SUA. Gilead a raportat vânzări de 873 milioane dolari în al treilea trimestru.

Citeşte şi:

Orban: Sunt destule doze de Remdesivir. Din câte ştiu, în octombrie s-au comandat 13.000 de fiole, iar pe noiembrie 14.000 de fiole

Cel mai râvnit medicament pentru tratarea COVID-19 dispare din spitale.„Avem 20 de flacoane, ajung pentru patru pacienţi. În ATI sunt 14 oameni“