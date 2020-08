Neglijenţa costă: experienţa unui pacient operat de cancer la colon

Depistarea cancerului în stadiu incipient înseamnă, cu adevărat, o şansă în plus la viaţă, pentru că posibilitatea de reuşită a tratamentului este mult mai mare. O diagnosticare precoce, însă, presupune responsabilitate şi respectarea sfaturilor medicilor specialişti. Şi tocmai acest capitol este adesea neglijat de viitorii pacienţi.

Cezar Irimia este preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Cancer din România, iar anul trecut a fost nevoit să suporte o intervenţie chirurgicală tocmai pentru că a amânat analizele recomandate de doctori. „Am fost diagnosticat şi operat de cancer de colon în august 2019. Primele semne au fost sângerările la scaun. Erau minore, dar era un sânge proaspăt şi nu unul digerat, aşa mi-am dat seama că trebuie să fie ceva în neregulă la colon sau la rect“, povesteşte pacientul. A mers de urgenţă să facă o investigaţie medicală: „La colonoscopie s-a văzut existenţa unei tumori de circa şase centimetri – destul de mare“. Cea mai bună variantă în acest caz: operaţia.

O investigaţie care este salvatoare

Intervenţia chirurgicală a fost una minim invazivă, însă ar fi putut fi evitată dacă nu ar fi neglijat sfatul specialistului de a face regulat colonoscopie după vârsta de 50 de ani. Totuşi, Cezar Irimia se declară un om norocos, pentru că a descoperit tumoarea devreme. „Am fost operat laparoscopic şi operaţia a decurs foarte bine. N-am avut nevoie de chimioterapie şi nici de radioterapie. Mă iubeşte Dumnezeu! Cancerul a fost într-o fază incipientă. Recunosc sincer că am neglijat colonoscopia – investigaţie recomandată bărbaţilor după vârsta de 50 de ani cel puţin o dată la doi ani, dacă nu anual. Eu aveam 61 de ani şi nu făcusem niciodată.“

Recunosc că am fost un demagog. Le spuneam tuturor să-şi facă investigaţii medicale, colonoscopie, iar eu m-am neglijat.

Cezar Irimia subliniază că nimeni din familia sa nu a avut un astfel de cancer, dar spune că el a avut întotdeauna un tranzit intestinal dificil şi bănuieşte că şi această problemă de sănătate a contribuit la apariţia cancerului de colon. „Părerea mea este că nu aş fi ajuns la operaţie dacă controalele mele erau aliniate indicaţiilor medicale – adică să-mi fac o colonoscopie măcar o dată la doi ani, pentru că riscurile sunt majore la vârsta asta. În alte ţări responsabile din Europa această investigaţie este obligatorie după o anumită vârstă, iar cine nu respectă indicaţiile medicale şi ajunge să fie diagnosticat cu cancer plăteşte din propriul buzunar toate intervenţiile. Eu cred că şi în România ar trebui făcut acest lucru“, este de părere pacientul.

„Un bolnav operat de cancer trebuie verificat la fiecare trei-şase luni“

„Recunosc că am fost un demagog. Le spuneam tuturor să-şi facă investigaţii medicale, colonoscopie, iar eu m-am neglijat. Chiar dacă operaţia a fost făcută la timp, au fost alte lucruri pe care le-am amânat. Pentru că-i îndemnam pe alţii să facă şi eu nu făceam, uitaţi-vă unde am ajuns. Neglijenţa mea m-a costat foarte mult. Neglijenţa costă viaţă, costă bani, costă timp, dezechilibru emoţional şi chiar de familie“, spune Cezar Irimia.

În prezent, pacientul se află sub monitorizarea medicului oncolog şi urmează cu stricteţe toate recomandările: „Lucrurile merg bine acum. De fiecare dată când mi se cere, merg la analize – de sânge, markeri tumorali – şi la investigaţii imagistice – RMN, colonoscopie. Un bolnav operat de cancer trebuie verificat la fiecare trei-şase luni. În cursul acestei monitorizări, am descoperit că acest cancer s-a format de la un polip care putea fi extirpat de la început, când nu avea potenţial neoplazic. După operaţia de cancer, am mai găsit câţiva polipi pe care medicul i-a extirpat. Medicul a dedus că dintr-un astfel de polip s-a format această tumoare“.

Aşadar, acesta este un exemplu în care neglijenţa a transformat o chestiune minoră de sănătate într-una complicată. „Nu vreau ca şi alţi oameni să neglijeze sfaturile medicilor, aşa cum am făcut eu. Chiar dacă eu am scăpat cu o operaţie, nu înseamnă că oricine poate avea acest noroc. Lucrurile pot fi mult mai grave. Cert este că în cancerele colorectale vindecarea este de aproape 100% dacă faza de depistare şi de tratare este una incipientă. Chiar dacă se face şi chimioterapie şi radioterapie este forma de cancer care poate fi gestionată uşor de un medic specialist, cu condiţia să fie diagnosticată într-o fază incipientă“, conchide pacientul.