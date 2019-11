Sistemul digestiv influenţează funcţia imună prin intermediul microbiomului şi a ţesutului limfoid asociat tractului gastrointestinal (GALT). Organele care alcătuiesc sistemul digestiv sunt cavitatea bucală, esofagul, stomacul, intestinul subţire, intestinul gros, ficatul, pancreasul, vezica biliară. O serie de boli pot afecta tractul gastro-intestinal cu impact asupra digestiei şi a sănătăţii generale.

Bolile intestinale afectează orice segment al intestinului (subţire sau gros), de la duoden la rect, pot fi acute sau cronice şi acoperă o gamă largă de afecţiuni, cele mai frecvente fiind boala celiacă, sindromul de intestin iritabil, boala inflamatorie intestinală şi sindromul de intestin permeabil.

Boala celiacă este declanşată de reacţia imună a organismului la gluten care provoacă inflamaţii ale intestinului subţire. Simptomele provin din inflamaţia intestinului şi deficitului de nutrienţi şi pot include: pierdere în greutate, balonări abdominale dureroase, diaree, oboseală, iritabilitate, dermatite, deficit de vitamine liposolubile (A, D, K). Deoarece boala celiacă este determinată genetic, iar glutenul se găseşte în multe alimente, singura modalitate de prevenţie este o dietă strictă fără gluten.

Boala inflamatorie intestinală (IBD) include afecţiuni care afectează tractul digestiv, cele mai frecvente fiind boala Crohn (care afectează tot tractul digestiv) şi colita ulcerativă (care afectează intestinul gros). Cauzele bolii sunt inflamaţiiile cronice provocate de un răspuns autoimun al organismului. Pacienţii cu IBD prezintă un risc crescut de cancer de colon, boli cardiovasculare şi alte afecţiuni inflamatorii.

Simptomele pot include: dureri abdominale severe, diaree (adesea cu sânge, mucus şi / sau puroi), mişcări dureroase ale intestinului, febră, oboseală, pierderea poftei de mâncare şi pierderea în greutate.Tratamentele medicale convenţionale includ antiinflamatoare, imunosupresoare, chirurgia pentru a îndepărta zonele grav afectate ale tractului intestinal.

Sindromul intestinului iritabil (IBS) este o afecţiune gastrointestinală funcţională (nu este legată de inflamaţii şi leziuni ale ţesuturilor). Factorii de risc sunt predispoziţia genetică, stresul, anxietatea, depresia, sensibilităţile alimentare, disbacterioza intestinală, fluctuaţiile hormonale, infecţiile gastro-intestinale. Simptomele pot fi dureri abdominale cronice, balonare şi alternări diaree / constipaţie. Tratamentele medicale convenţionale includ antidepresive, antispastice. Simptomele IBS pot fi îmbunătăţite prin modificarea dietei şi a stilului de viaţă.

Sindromul de intestin permeabil este o afecţiune digestivă cauzată de deteriorarea mucoasei intestinale, ceea ce duce la creşterea permeabilităţii acesteia şi trecerea agenţilor patogeni şi a toxinelor în circulaţia limfatica sau sangvină şi localizarea acestora în diverse organe. Permeabilitatea intestinală crescută este în prezent obiectul unor studii intense la nivel mondial ca ţintă terapeutică în prevenirea şi tratamentul multor boli.

Factorii care favorizează creşterea permeabilităţii intestinale pot fi disbacterioza intestinală, inflamatiile care degradează peretele intestinal, răspunsul imun, nivelul redus al proteinelor, reducerea fluxului sanguin şi a energiei la nivel digestiv (funcţia de barieră intestinală necesită aproximativ 40% din consumul de energie al organismului), stresul psihic, stresul oxidativ, traumele majore (arsuri, intervenţii chirurgicale etc.).

Simptomele se pot manifesta prin: intoleranţe şi/sau alergii alimentare, tulburări neurodegenerative (ex.: depresii, anxietate), tulburări metabolice, insuficienţă funcţională a unor organe, sindromul de oboseală cronică, boli autoimune, afecţiuni la nivelul pielii (ex.: acneea rozacee, eczeme, psoriazis, urticarie), malabsorbţia mineralelor, vitaminelor şi substanţelor nutritive (ex.: zinc, fier, vitamina B12), dezechilibre hormonale, supraîncărcare bacteriană a intestinului subţire (SIBO).

Programe complementare de tratament

Sindromul de intestin iritabil şi sindromul de intestin permeabil sunt afecţiuni intestinale considerate ca fiind tulburări separate şi distincte. Suprapunerea semnificativă a simptomelor, fiziopatologiei şi tratamentelor sugerează necesitatea schimbării paradigmei de tratament a acestor boli printr-o abordare mai cuprinzătoare.

Complexitatea cauzelor şi a efectelor acestor boli sunt motivele pentru care identificarea şi tratarea lor necesită o abordare holistică şi integrativă.

