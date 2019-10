Perspectiva de a contracta un virus de răceală sau de gripă nu încântă pe nimeni. Fiecare dintre noi caută soluţii de a scăpa de frisoane, dureri de cap şi tuse, dacă se poate, cu tratamente prietenoase cu organismul nostru, care să ne permită să ne vedem mai departe de viaţă fără neplăceri. Şi se poate. Homeopatia este o astfel de terapeutică medicamentoasă.

Potrivit unei statistici a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii - OMS-, aproximativ 300 de milioane de oameni din lume primesc îngrijiri homeopatice (B. Poitevin, WHO Policy and Practice, Integrating homoeopathy in health systems, 1999), furnizorii fiind 400.000 de profesionişti din domeniul sănătăţii din întreaga lume( Centre canadien des consommateurs d’homéopathie). Homeopatia este cea mai răspândită formă de medicină „complementară” din lume (World Health Report, WHO Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative Medicine, Map Volume, 2005).

Cu toate acestea, medicamentele homeopatice reprezintă între 0,2 până la 0,3% din piaţa mondială a medicamentelor. Homeopatia are statutul juridic al unui sistem individual de îngrijire medicală în 42 de ţări şi este recunoscută ca făcând parte din medicina complementară / alternativă în 28 de ţări. (Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative Medicine: A worldwide review. Geneva: World Health organization; 2001 )

Paşi simpli pentru păstrarea stării de bine

Această terapeutică este un adevărat ajutor în această perioadă a anului când vacanţa de vară a rămas

doar o amintire îndepărtată, zilele devin mai scurte şi temperaturile scad de la zi la zi. Iar organismul este supus stresului de adaptare. Prin urmare, ce trebuiee să facem pentru a evita o scădere a stării de bine, sau chiar îmbolnăvirea? Iată câteva îndemnuri pentru a înfrunta acest nou sezon cu un zâmbet.

Faceţi plimbări zilnice!

Beneficile pentru sănătate ale exerciţiilor fizice sunt deja binecunoscute. Mişcarea oferă protecţie în faţa multor boli începând cu obezitatea, diabetul, bolile cardiovasculare şi terminând cu multe tipuri de cancere. Astfel, indicaţia specialiştilor este aceea de a practica un sport care ne place sau pur şi simplu de a merge pe jos, cel puţin 30 de minute, în fiecare zi. Nu costă şi este bun element ajutător pentru a ne simţi plini de energie fizică şi psihică. Dacă ar fi să reamintim doar rezultatele unui studiu publicat recent în revista The British Journal of Sports Medicine, activitatea fizică reduce riscul de infecţii respiratorii, cum ar fi răceala obişnuită, cu aproximativ 43%. În aceste condiţii, merită să ne mişcăm!

Faceţi o cură de vitamine!

Dacă nu aţi făcut-o până acum, este timpul să reveniţi la o dietă echilibrată, deoarece deficienţele în alimentaţie pot afecta sistemul imunitar şi, astfel, pot crea condiţii pentru ca boala să se instaleze mult mai uşor în organism. E important să susţinem aportul natural de energie cu o dietă bogată în vitamine, minerale şi oligoelemente, mai ales că toamna este anotimpul tuturor recoltelor şi tot ce avem nevoie există la îndemână, proaspăt şi hrănitor. Nimeni nu ne împiedică să ne umplem bucătăria cu legume de sezon - ciuperci, spanac, morcovi, dovleac, broccoli - şi fructe - banane, lămâi, mere, struguri, portocale, condimente - chimen, coriandru, curry, ghimbir, linte bogată în vitamina B şi celebra vitamină D, care se găseşte, în principal, în peştele gras.

Întăriţi-vă sistemul imunitar!

Toamna nu înseamnă neapărat şi întoarcerea bolilor infecţioase şi a stării de slăbiciune. Cu o singură condiţie. Să acordăm importanţă prevenţiei. În afară de faptul că trebuie să ne hrănim sănătos şi să facem mişcare, putem începe şi o cură de magneziu pentru a combate oboseala. Şi, să nu uităm de probiotice, deoarece 70% din celulele sistemului imunitar se află în intestinele noastre.

Patologii mai frecvente toamna în care homeopatia este foarte eficientă

Homeopatia oferă, de asemenea, o serie de metode preventive eficiente. Un medic cu competenţă în homeopatie poate prescrie un tratament personalizat sub formă de granule, sirop sau tablete.

Medicamentul homeopatic este provenit din surse naturale – vegetale, animale, minerale – şi este mult mai uşor tolerat de organism, plus că nu are reacţii adverse cunoscute. Cu toate acestea, este important ca medicul să fie cel care indică medicamentul potrivit pentru că de această indicaţie medicală depinde succesul tratamentului.

În această perioadă, mai ales cei mici sunt expuşi unor patologii care includ rinitele, faringitele, otitele, amigdalitele, traheitele, traheo-bronşitele sau chiar pneumoniile. Mai simplu spus: nas înfundat, muci în nas şi în gât, usturimi sau dureri de gât, durere de urechi, tuse, febră.

”Adevărul este că orice afectare a aparatului respirator începe cu rinita”, explică dr. Sorin Dan Cadar, medic Specialist ORL, preşedinte al Asociaţiei Române de Homeopatie Clinică, lector CEDH Franţa. Dacă nu se intervine la timp, rinita se complică şi dă naştere altor afecţiuni. ”Dacă se intervine la timp, tatamentul homeopatic este de cele mai multe ori singurul tratament necesar şi suficient pentru stoparea şi vindecarea complicaţiilor descendente şi laterale. Medicamentele homeopatice sunt un remediu interesant, deoarece respectă reacţiile naturale ale organismului, fără reacţii adverse preconizate.

Oricum, în patologia otică, tratamentul homeopatic este mult mai eficient, comparativ cu tratamentul convenţional, adaugă medicul specialist.

Medicamentelee homeopatice pot fi administrate în condiţii de siguranţă nu doar copiilor, ci şi femeilor însărcinate, vârstnicilor şi pacienţilor cu afecţiuni cronice. De fapt .. tuturor. Pentru aceste categorii vulnerabile existenţa unei terapeutici complementare prietenoase este esenţială.

Acest material face parte dintr-o campanie de informare corectă referitoare la homeopatie şi la beneficiile tratamentelor homeopatice, pe baza experienţei şi a studiilor realizate până acum. Proiectul este realizat in colaborare cu (compania) Boiron.