În ce constă tratamentul prin tehnologia ESWT aplicat bărbaţilor care suferă de disfuncţii sexuale

Boala are o incidenţă ascendentă, în funcţie de vârsta pacientului, prevalenţa fiind foarte mică la grupele 20-30 de ani, dar crescând progresiv, pentru ca după vârsta de 70 de ani să se manifeste la 40-50% dintre bărbaţi. Bolile cardiace, colesterolul ridicat, obezitatea, bolile coronariene, diabetul zaharat, hipertensiunea arterială, sindromul metabolic, nivelurile scăzute de testosteron, bolile renale şi cancerul de prostată sunt doar câţiva dintre factorii care pot duce la disfuncţii sexuale.

Un procent de 25% din totalul cazurilor de disfuncţie erectilă apare şi ca efect secundar al unor medicamente folosite pe scară largă în tratamentul unor afecţiuni precum hipertensiunea arterială, stările depresive sau anumite forme de cancer. Se estimează că 1 din 10 bărbaţi se confruntă cu disfuncţii sexuale la un moment dat în viaţă. Statisticile arată că doar un sfert dintre cei afectaţi de această boală ajung să primească tratament, iar unul din patru are mai puţin de 40 de ani.

Tratamentul în cazul acestei afecţiuni poate fi medicamentos, chirurgical-invaziv sau prin ultrasunete. Tehnologia ESWT (electromagnetic shock wave therapy), cea mai nouă formă de tratament, a fost identificată ca fiind posibilă undeva la sfârşitul anilor ‘80 şi a început să fie implementată în Europa şi SUA abia în urmă cu 5-6 ani. Ultrasunetele se transmit prin intermediul unui dispozitiv asemănător unei sonde ecografice. Odată cu stimularea sexuală, mecanismele reflexe produc o vasodilataţie la nivelul arterelor mici care vascularizează corpii cavernoşi (care sunt ca doi bureţi alungiţi, plini de sânge). În momentul în care creşte afluxul de sânge, aceşti bureţi se dilată, se umplu şi mai mult cu sânge. Acesta este mecanismul arterial prin care sângele care irigă penisul începe să vină în cantitate crescută la acest organ producând alungirea şi rigidizarea lui. Însă ca acest mecanism să fie complet şi durabil, este necesar ca un al doilea tip de vase, şi anume venele, care pleacă de la corpii penieni şi drenează sângele, la rândul lor să menţină sângele la nivelul organului, astfel încât să nu se producă aşa-zisa fugă venoasă, pentru că, în caz contrar, sângele odată intrat iese pe cale venoasă, caz în care erecţia fie nu are loc, fie are intensitate foarte slabă, conform specialiştilor clinicii Medicover.

Tratamentul prin tehnologia ESWT se aplică în cazul disfuncţiilor erectile de origine vasculară şi are o durată de două - două luni şi jumătate. Medicii spun că tratamentul efectuat anual poate fi suficient. De multe ori, efectele durează mai mulţi ani. Tratamentul cu unde de şoc, folosit în tehnologia ESWT, nu are efecte secundare constatate până în acest moment. Singura variabilă este modul în care fiecare pacient percepe senzaţia de furnicătură din timpul intervenţiei.