Vitamina C: cu ce alimente o asociem, la ce oră o luăm şi ce efecte secundare are excesul

Vitamina C este esenţială pentru buna funcţionare a organismului FOTO Shutterstock

Lipsa vitaminei C poate provoca o serie de reacţii negative în corp. Acestea afectează sănătatea fizică şi pe cea mintală. Organismul uman are nevoie de vitamina C (acid ascorbic) pentru sistemul imunitar, oase şi piele sănătoasă.

Este o vitamină hidrosolubilă (solubilă în apă), ajută la creşterea imunităţii, favorizează absorbţia fierului în organism, are un rol important în formarea colagenului, a hormonilor şi a aminoacizilor, este esenţială în procesele de vindecare a plăgilor şi arsurilor. Ideal este să o procurăm din alimente, iar natura este generoasă şi o întâlnim în cantităţi mari în fructe de pădure (în special coacăze), citrice, ananas, kiwi, căpşuni, dar şi în legume precum broccoli, ardei gras, ardei iute, sfeclă roşie, pătrunjel, roşii.

Suplimentele de vitaminele funcţionează diferit. Asta înseamnă că trebuie să ţinem cont de anumiţi factori când le luăm: la ce ore şi cu ce alimente le asociem pentru o mai bună absorbţie în organism. Totodată, este bine de ştiu că exccesul poate avea efecte secundare importante.

