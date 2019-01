Ce se pierde şi ce nu în urma conservării alimentelor. Opinia unui medic nutriţionist

O conservă corect preparată are un termen de garanţie îndelungat – între doi şi patru ani, scrie medicul nutriţionist Mihaela Bilic, pe mihaelabilic.ro.

Odată desfăcută însă, conserva trebuie păstrată la rece şi consumată în maximum o zi sau două. „Valoarea nutritivă a alimentelor din conserve este foarte puţin modificată în comparaţie cu cea a produselor proaspete, fiind influenţată de cele mai multe ori în bine“, potrivit aceleiaşi surse.

Astfel, glucidele – digerabilitatea amidonului este ameliorată, iar fibrele insolubile - celuloza – suferă minime modificări. Calităţile lipidelor rămân neschimbate, în timp ce proteinele pierd doar aminoacizii foarte sensibili la căldură. „În ceea ce priveşte mineralele, pierderea este inferioară celei rezultate prin gătitul clasic şi, în cel mai rău caz, trec în lichidul din conservă, care trebuie consumat în totalitate. În mod paradoxal, în conserve există o cantitate mai mare de vitamine decât găsim în produsele proaspete cumpărate din supermarket“, este de părere medicul primar nutriţionist.

Trei motive pentru care conservele sunt sănătoase

Trei sunt, în opinia specialistului motivele pentru care conservele sunt sănătoase. Primul, este că fructele şi legumele sunt conservate imediat după ce au fost culese, evitându-se astfel pierderea de vitamina C prin depozitare - conţinutul de vitamina C scade la jumătate după 48-72 ore de la recoltare.

Al doilea se referă la faptul că „vitaminele sensibile la căldură - B1, C - vor fi mai afectate de gătitul clasic, prelungit, decât de sterilizarea industrială la temperaturi înalte, de scurtă durată, iar cele hidrosolubile - grupul B, vitamina C - difuzează limitat. deoarece cantitatea de lichid din conservă este mică faţă de oala de apă pe care am folosi-o la domiciliu.“

Potrivit Mihaelei Bilic, tehnicile actuale de conservare permit păstrarea vitaminei C în proporţie de 50% în legume şi 90% în fructe. „Pierderea de vitamină B1 este de numai 25-45% faţă de 75-80% cât dispare prin gătitul clasic. Lichidul din conserve, bogat în vitamine şi minerale, trebuie şi el consumat“, conchide aceasta.

