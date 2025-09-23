search
Marți, 23 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un român se află printre cei 17 europarlamentari influenți din această legislatură. Este lider în negocierile pentru bugetul Uniunii Europene

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Parlamentul European traversează o perioadă marcată de negocieri intense și schimbări politice, iar câțiva membri se disting prin influența și strategiile lor. Unul dintre ei este Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, inclus în lista celor 17 europarlamentari care contează în actuala legislatură. 

Parlamentul European FOTO: FB
Parlamentul European FOTO: FB

În cadrul acestei selecții, Mureșan este menționat la categoria „duouri dinamice”, alături de eurodeputata portugheză Carla Tavares (S&D). Împreună, cei doi sunt responsabili de negocierile pentru bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034, evaluat la 1,8 trilioane de euro, conform unei analize realizate de Politico.

Mureșan este cunoscut pentru activitatea sa în domeniul bugetului Uniunii Europene și al politicii economice. El a fost raportor principal pentru bugetul UE în mai multe rânduri și a fost activ în promovarea unei politici bugetare responsabile și transparente.

Potrivit publicației citate, în grupul Socialiștilor și Democraților (S&D), germanul Repasi, profesor de drept și lider al delegației germane, se află pe val, fiind considerat posibil succesor al președintei Iratxe García Pérez. În timp ce tensiunile dintre García Pérez și Manfred Weber, liderul PPE, cresc, Repasi ar putea deveni un canal valoros de comunicare cu conservatorii germani.

Europarlamentari care vor marca politica europeană în 2025

De asemenea, în rândul Partidului Popular European (PPE), Andrzej Halicki din Polonia se evidențiază ca opozant al politicii lui Weber de a se alia cu grupuri de extremă dreapta și ca aliat al lui Donald Tusk în Bruxelles. Jeroen Lenaers, din Olanda, îndeplinește rolul de „șef de grup”, menținând disciplina votului și coeziunea PPE, în timp ce Dirk Gotink se ocupă de controlul ONG-urilor, pregătind terenul pentru acțiuni împotriva grupurilor de mediu și migrație.

Pe partea de extremă dreapta, Kinga Gál din Ungaria conduce agenda Patrioților pentru Europa. Nicola Procaccini din Italia, co-președinte al grupului Conservatori și Reformiști Europeni, echilibrează tensiunile interne pentru a menține coeziunea în fața PPE.

Potrivit publicației citae, alți jucători importanți includ pe Sophie Wilmès (RENEW, Belgia), supraveghetoare a drepturilor fundamentale și statului de drept, Brando Benifei (S&D, Italia), care menține legături diplomatice cu Congresul SUA, și Alexandra Geese (VERZI, Germania), expertă în tehnologie și reglementarea conținutului online.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Chirurg acuzat de malpraxis: o pacientă spune că s-a internat pentru lifting mamar și s-a ales cu altă operație
digi24.ro
image
O femeie din Satu Mare spune că a fost mutilată după o operație la sâni. Medicul e acuzat și că a mințit la internare
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
METEO. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Prognoza ANM
mediafax.ro
image
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului Oțelul – Craiova. Ce echipe crede că intră în play-off
fanatik.ro
image
Chinezii lansează un rival pentru Dacia Duster în România. Modelul face ravagii în Australia și are un preț imbatabil
libertatea.ro
image
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece controlorul de trafic a adormit în timpul serviciului
digi24.ro
image
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
gsp.ro
image
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Scandal incredibil după Miss America. Oamenii au observat ceva la câștigătoare și nu le-a plăcut
antena3.ro
image
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat
observatornews.ro
image
Ea este femeia din Mihăilești, Giurgiu, ucisă de soț! Ela și-a presimțit moartea: Nu mă prinde 1 octombrie
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Când intră pensia pe card, în octombrie. Zilele surpriză în care vine poştaşul cu banii
playtech.ro
image
Scandal uriaș la Rapid! Cristi Săpunaru l-a dat în judecată pe angajatul clubului!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Tatăl lui Lamine Yamal nu s-a putut abține și ”a explodat”, după ce Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
Gestul sfâșietor al iubitei adolescentului care a murit după ce a căzut de pe trotinetă! Incredibil ce a putut face fata, în memoria lui
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Caz halucinant! O femeie și-a făcut un selfie cu ochelarii de soare, însă ce a observat după a șocat-o! Ce s-a văzut în fotografie, ÎNFIORĂTOR!
wowbiz.ro
image
Funcția ascunsă de pe Waze care te ajută să economisești carburant și bani. Trucul secret!
romaniatv.net
image
Pensiile nu mai cresc până la 1 ianuarie 2027! Lovitură pentru milioane de seniori din România
mediaflux.ro
image
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Medicamentul folosit la scară largă și în România despre care Donald Trump acuză că provoacă autismul la copii: „Nu-l luați”
actualitate.net
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
click.ro
image
Horoscop marți, 23 septembrie. Un nativ o rupe definitiv cu familia: e gata să meargă pe drumul lui și să evite problemele
click.ro
image
Mărturisirea tulburătoare a lui Dan Helciug. „Mama era gravidă cu altcineva. Eu și sora mea am suferit o traumă”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry foto profimedia (1) jpg
Șifonată și nepieptănată, Meghan Markle a bifat prima apariție cu Prințul Harry, după reuniunea lui cu Regele Charles
okmagazine.ro
5d4028e1 ac61 4f09 9503 2c7d9c392c4c jpg
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”

OK! Magazine

image
Prințesa Charlene de Monaco a adus farmecul regal pe covorul roșu al Balonului de Aur 2025. A strălucit în rochie albă

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Această vitamină te ajută dacă ai ficatul gras