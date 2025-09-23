Un român se află printre cei 17 europarlamentari influenți din această legislatură. Este lider în negocierile pentru bugetul Uniunii Europene

Parlamentul European traversează o perioadă marcată de negocieri intense și schimbări politice, iar câțiva membri se disting prin influența și strategiile lor. Unul dintre ei este Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, inclus în lista celor 17 europarlamentari care contează în actuala legislatură.

În cadrul acestei selecții, Mureșan este menționat la categoria „duouri dinamice”, alături de eurodeputata portugheză Carla Tavares (S&D). Împreună, cei doi sunt responsabili de negocierile pentru bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034, evaluat la 1,8 trilioane de euro, conform unei analize realizate de Politico.

Mureșan este cunoscut pentru activitatea sa în domeniul bugetului Uniunii Europene și al politicii economice. El a fost raportor principal pentru bugetul UE în mai multe rânduri și a fost activ în promovarea unei politici bugetare responsabile și transparente.

Potrivit publicației citate, în grupul Socialiștilor și Democraților (S&D), germanul Repasi, profesor de drept și lider al delegației germane, se află pe val, fiind considerat posibil succesor al președintei Iratxe García Pérez. În timp ce tensiunile dintre García Pérez și Manfred Weber, liderul PPE, cresc, Repasi ar putea deveni un canal valoros de comunicare cu conservatorii germani.

Europarlamentari care vor marca politica europeană în 2025

De asemenea, în rândul Partidului Popular European (PPE), Andrzej Halicki din Polonia se evidențiază ca opozant al politicii lui Weber de a se alia cu grupuri de extremă dreapta și ca aliat al lui Donald Tusk în Bruxelles. Jeroen Lenaers, din Olanda, îndeplinește rolul de „șef de grup”, menținând disciplina votului și coeziunea PPE, în timp ce Dirk Gotink se ocupă de controlul ONG-urilor, pregătind terenul pentru acțiuni împotriva grupurilor de mediu și migrație.

Pe partea de extremă dreapta, Kinga Gál din Ungaria conduce agenda Patrioților pentru Europa. Nicola Procaccini din Italia, co-președinte al grupului Conservatori și Reformiști Europeni, echilibrează tensiunile interne pentru a menține coeziunea în fața PPE.

Potrivit publicației citae, alți jucători importanți includ pe Sophie Wilmès (RENEW, Belgia), supraveghetoare a drepturilor fundamentale și statului de drept, Brando Benifei (S&D, Italia), care menține legături diplomatice cu Congresul SUA, și Alexandra Geese (VERZI, Germania), expertă în tehnologie și reglementarea conținutului online.