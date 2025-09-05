„Un oarecare păcălici”. Adrian Năstase îl ironizează pe Vlad Gheorghe, după ce acesta a cerut retragerea beneficiilor pentru fundația fostul premier

Adrian Năstase îl atacă pe fostul europarlamentar Vlad Gheorghe și îl numește „păcălici”, după ce acesta a cerut retragerea titlului „de utilitate publică” în cazul Fundatiei Europene Titulescu, fondată și condusă de fostul premier.

Vlad Gheorghe, preşedintele partidului DREPT, a anunțat miercuri pe Facebook că a cerut Guvernului retragerea statutului de „utilitate publică” pentru fundația lui Adrian Năstase, după ce acesta a apărut în poză, la Beijing, alături de președintele Rusiei, Vladimir Putin, și dictatorii Xi Jinping și Kim Jong-Un.

„Un oarecare păcălici a cerut să se retragă statutul de utilitate publică Fundatiei Europene Titulescu pe motiv că am apărut în aceeași poză cu Putin. Bănuiesc că păcăliciul respectiv va cere, pentru același motiv, demiterea președintelui Trump.

PS1: Poate însă s-a gândit ca Titulescu, în 1934, a restabilit relațiile diplomatice cu URSS?”, a scris Adrian Năstase, pe blogul său.

Fostul premier a avut și un atac la adresa Ministrului Apărării.

„PS2 : Nu vreau să-l supăr și mai mult pe ministrul nostru al apărarii, dar, la receptia oferită de presedintele Xi, am stat la aceeași masă cu șeful statului major al armatei chineze”, a mai adăugat Năstase.