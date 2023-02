Un an de război. Tensiuni politice între parlamentari pe tema conflictului din Ucraina

Puterea și Opoziția nu au fost pe aceeași lungime de undă nici la un eveniment solemn, consacrat marcării a unui an de când Rusia a declanșat războiul împotriva Ucrainei. De la tribuna Parlamentului au fost inclusiv critici dure la adresa Kievului.

„Ucraina a fost atacată de Rusia fără nici o justificare, cu o cruzime care nu a fost ascunsă. Acum un an a fost pornit război împotriva unei naţiuni suverane, unui stat independent vecin nouă, care acum a devenit o ţară-simbol prin lupta sa pentru o lume în care popoarele îşi aleg singure soarta, în care oamenii sunt liberi, în care familiile sunt în siguranţă, în care părinţii trăiesc pentru a-şi vedea copiii crescând fără rachete care ţintesc grădiniţe, şcoli, spitale, blocuri de locuinţe, muzee sau clădiri istorice, pentru o lume în care un stat nu poate invada alt stat, să îi distrugă oraşele şi să masacreze oameni nevinovaţi", a afirmat Cîmpeanu. Fostul ministru a adăugat că „niciun popor nu poate rămâne neutru când este negat dreptul poporului ucrainean de a-şi alege soarta şi însuşi dreptul său la existenţă".

Daniel Suciu, vicepreședinte al Camerei Deputaților din partea PSD, a subliniat că „războiul este despre suferinţă şi nu despre calcule politice". „Dragi colegi, războiul este despre suferinţă şi despre experienţe care niciodată nu ar trebui să fie trăite de cei mai vulnerabili dintre noi şi suferinţă, de un an de zile, se întâmplă la puţin peste 100 de kilometru de unde locuiesc eu. Spuneam de suferinţă - această poză am făcut-o eu fix acum un an de zile şi, dacă nu vedeţi până aici, încercaţi să vă închipuiţi că este o mamă, un tată şi doi copii, iar tatăl îşi îmbrăţişează soţia şi dă copiii unui străin. Mi-au dat un copil în braţe nevorbindu-mi limba, dar spunându-mi să am grijă de acel copil", a povestit Suciu.

AUR nu s-a abținut de la critici

Din partea Alianței pentru Unirea Românilor a luat cuvântul Claudiu Târziu, liderul senatorilor formațiunii. „AUR va fi întotdeauna de partea popoarelor care suferă și se va opune tuturor agresiunilor. Dar mare atenție. Agresiunile nu sunt doar militare. Vom respinge agresiunile împotriva minorităților naționale de pe teritoriu unui stat. Agresiunile împotriva mediului și agresiunile economice, indiferent de motivele care le-au determinat”, a precizat Târziu, care inițial a făcut doar aluzie la mai multe controverse legate de relația cu Ucraina din ultimele luni.

„Nu putem asista nepăsători la procesul de asimilare forțată la care au fost supuși pe timp de pace și acum de război românii din Ucraina”, a subliniat liderul senatorilor AUR. „Nu putem ignora că Ucraina amenință să distrugă întreaga Deltă pentru interesele ei economice și militare”, a completat Târziu.

În timp ce Târziu vorbea, aleșii din sală au început să facă gălăgie, în semn de dezaprobare. Nemulțumiți au fost parlamentarii și la discursul lui Iulian Bulai (USR), președintele Comisiei de cultură din Cameră, care i-a criticat pentru faptul că nu au vrut adopte o declarație comună, spre deosebire de alte parlamente. De asemenea, nu a fost bine primită nici referința la Mihai Șora, filosof decedat zilele trecute.