Tatonări PNL-Nicușor Dan pentru o candidatură a primarului din partea liberalilor: „Strategia mea e de a-mi păstra independența”

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, vrea să fie susținut de toate partidele de dreapta, fără a se înscrie în vreun partid. Precizarea vine după ce liderul PNL, Nicolae Ciucă, le-a spus colegilor de partid că a vorbit cu Nicușor Dan, pentru a fi lămurit de planul politic al edilului în 2024.

Potrivit informațiilor „Adevărul”, într-o ședința cu toți liderii PNL din țară, Nicolae Ciucă a anunțat că a vorbit cu Nicușor Dan despre Primăria Capitalei, dat fiind că anul viitor sunt alegeri locale. Conform surselor citate, nu a fost făcută vreo precizare a președintelui PNL că partidul ar fi gata să-l susțină iar ca independent, ci a fost o discuție exploratorie.

Theodor Stolojan a luat cuvântul și a afirmat că ar fi bun pentru a fi candidatul PNL. Imediat prim-vicepreședintele Rareș Bogdan a afirmat că atunci ar trebui Stolojan să discute pentru înscrierea în partid a lui Dan, pentru a putea fi luată în calcul varianta susținerii actualului edil, dacă tot propune acest lucru.

Dan vrea tot varianta independent

Primarul a precizat, într-o declarație de presă, că nu are vreun gând să se înscrie în vreun partid. „Am avut câteva discuţii cu domnul Ciucă, câteva discuţii cu domnul Drulă, cu domnul Tomac. Suntem oameni politici şi discutăm. În opinia mea, există o singură chestiune, aceeaşi care a fost în 2020, aceeaşi care a fost în 2016 - Dreapta va avea un candidat unic sau nu. Dacă Dreapta va avea un candidat unic, va câştiga, nu va avea candidat unic, va câştiga PSD", a punctat edilul, marți.

„În opinia mea, esenţial este ca dreapta să aibă un candidat unic şi cred că pentru marea majoritate a votanţilor de dreapta, care ne-au spus acelaşi lucru în 2020, este ca dreapta să aibă un candidat unic. (...) Eu am fost votat de oameni care susţin PNL, am fost votat de oameni care susţin USR, am fost votat de oameni care susţin dreapta, fără să fie simpatizanţi ai acestor partide. Am o relaţie foarte bună cu PMP în Consiliul General şi cu celelalte partide de dreapta care nu sunt reprezentate în Consiliul General. E foarte greu să ne gândim că un candidat al unuia dintre aceste partide poate să câştige şi, atunci, strategia mea este de a-mi păstra independenţa şi de a solicita sprijinul partidelor de dreapta, pentru a nu lăsa PSD în Bucureşti", a completat Nicușor Dan.