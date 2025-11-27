search
Joi, 27 Noiembrie 2025
Strategia naţională de promovare a produselor agroalimentare româneşti și abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare, pe ordinea de zi a Executivului

Executivul va aproba, printre altele, în şedinţa de joi proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare, dar și proiectul referitor la Strategia naţională de promovare a produselor agroalimentare româneşti 2025-2029.

Guvernul se reunește în ședință joi, 27 noiembrie. FOTO gov.ro
Primul proiect de lege amintit stabilește domeniile în care Guvernul va putea emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare din luna ianuarie 2026, şi anume: Finanţe şi Economie; Afaceri Interne; Dezvoltare, Lucrări Publice şi Administraţie; Agricultură; Muncă, Solidaritate Socială, Familie şi Tineret; Sănătate; Mediu; Investiţii şi Proiecte Europene; Cultură; Românii de Pretutindeni; prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege, potrivit Agerpres.

Guvernul va aproba tot joi și un proiect de hotărâre privind măsuri pentru organizarea, desfăşurarea şi finanţarea, în anul 2025, a activităţilor militare naţionale dedicate evenimentelor Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie.

Prin măsurile preconizate, se asigură posibilitatea participării detaşamentelor reprezentative ale armatelor statelor membre NATO şi partenere, alături de cele ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu tehnică şi efective, la parada militară naţională din 1 Decembrie 2025, din municipiul Bucureşti", se arată în nota de fundamentare a proiectului.

De asemenea,  Executivul va aproba proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a unor acte normative în domeniul sănătăţii.

Prin proiectul de act normativ se creează, între altele: „cadrul legal, prin introducerea unui nou alineat, alineatul (4) la articolul 92, în sensul că Normele metodologice de autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), precum şi a modelului de autorizaţie emis de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, se aprobă prin ordin comun al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii. Astfel, ordinul comun al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii se emite în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe".

Strategia naţională de promovare a produselor agroalimentare româneşti 

Printr-o hotărâre, Guvernul va aproba Strategia naţională de promovare a produselor agroalimentare româneşti 2025-2029 şi planul de acţiune aferent acesteia.

„Prin Strategia de promovare a produselor agroalimentare româneşti 2025-2029, rezultatele aşteptate şi efectele preconizate sunt următoarele: fructificarea potenţialului agricol al României, revitalizarea zonelor rurale prin folosirea materiei prime locale, crearea de noi locuri de muncă, creşterea valorii adăugate şi a valorii de piaţă a produselor agroalimentare; crearea unei imagini/percepţii pozitive asupra alimentelor româneşti şi a recunoaşterii calităţii şi particularităţilor naţionale atât pentru consumatorii români, cât şi pentru pieţele statelor membre UE şi pieţele ţărilor terţe", se arată în nota de fundamentare.

 Alte proiecte aflate pe ordinea de zi

Un alt proiect de hotărâre vizează modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 811/2023.

„În lipsa unor documente care să ateste vârsta, cetăţenia şi faptul că studentul este înmatriculat la o formă de învăţământ cu frecvenţă în cursul anului universitar respectiv, operatorii de transport feroviar nu pot acorda reducerea de 50% la transport", se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Guvernul va aproba şi un proiect de hotărâre pentru alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru judeţul Suceava şi pentru oraşul Broşteni, judeţul Suceava.

„Având în vedere situaţia gravă cu care se confruntă unităţile administrativ-teritoriale, prin prezentul act normativ se propune alocarea sumei de 32.710 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru refacerea infrastructurii oraşului Broşteni, din care suma de 17.880 mii lei se alocă bugetului local al judeţului Suceava pentru refacerea infrastructurii aflate pe raza oraşului Broşteni şi suma de 14.830 mii lei se alocă bugetului local al oraşului Broşteni, judeţul Suceava, în vederea refacerii infrastructurii acestuia, ca urmare a inundaţiilor produse în perioada 27-28 iulie 2025”, conform notei de fundamentare.

Pe agenda şedinţei din 27 noiembrie figurează şi un proiect de hotărâre privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi.

De asemenea, va fi aprobat, prin hotărâre, Programul statistic naţional multianual 2025-2027.

Guvernul va aproba, prin memorandum, rezultatele prioritizării proiectelor de investiţii publice semnificative ce urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2026.

