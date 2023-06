Romaşcanu, despre instabilitatea guvernamentală: Ne rotăm mai tare ca antrenorii de la Steaua

Fostul ministru al Culturii susține că la șefia instituției s-au perindat în anii de democrație nu mai puțin de 32 de miniștri, ultima fiind Raluca Turcan, recent instalată odată cu venirea Guvernului Ciolacu.

Lucian Romaşcanu şi Raluca Turcan s-au aflat sâmbătă la Sibiu, unde, într-o conferinţă de presă de la Festivalul Internaţional de Teatru, i-au conferit o distincţie de excelenţă preşedintelui FITS, Constantin Chiriac.

Cu acest prilej, Lucian Romaşcanu i-a mulţumit actualului ministru al Culturii, Raluca Turcan, „pentru normalitate” şi pentru „deschiderea de a duce mai departe ceea ce a fost bun din ceea ce a fost înainte".

„Îi mulţumesc doamnei ministru pentru că facem un act de normalitate, aici. Am avut şi prima întâlnire oficială, în momentul în care au existat audierile din Parlament. În paranteză, (...) am venit doar fostul şi actualul (ministru al Culturii - n.r.), puteam, dacă ne gândeam puţin, să venim şi cu viitorul (ministru al Culturii - n.r.). Eu am fost al 31-lea şi al 27-lea, doamna ministru e al 32-lea, deci ne rotăm mai tare ca antrenorii de la Steaua. Ideea este că, dacă nu putem să avem continuitate prin oameni pe poziţii, că aşa e politica românească, măcar să avem continuitate în proiecte şi ceea ce ne-am propus să facem. Şi mulţumesc pe această cale doamnei ministru că şi-a arătat deschiderea de a duce mai departe ceea ce a fost bun din ceea ce a fost înainte", a declarat Romaşcanu, la conferinţa de presă de la FITS, potrivit Agerpres.

Ulterior, într-o declaraţie acordată Agerpres, Lucian Romaşcanu a precizat că, în România, s-au schimbat 32 de miniştri ai Culturii în ultimii 33 de ani, ceea ce dăunează acestui domeniu.

„Faceţi dumneavoastră socoteala: dacă au fost 32 de miniştri în 33 de ani, în condiţiile în care doi au dus patru ani de mandat, adică opt, mai rămân 30 de miniştri pe 25 de ani. Deci durata medie de viaţă a unui ministru al Culturii în România şi nu numai, la Transporturi la fel, la Sănătate este la fel, este o rotaţie care, din păcate, împiedică continuitatea", a subliniat demnitarul.

Cum vede finalul de mandat

Întrebat de corespondentul Agerpres dacă actualul ministru al Culturii va termina în funcţie anul 2023, Romaşcanu a răspuns: „Depinde foarte tare de ceea ce se întâmplă la nivelul Guvernului. Coaliţia, în principiu, trebuie să meargă până la alegerile următoare. Dacă este vreo fractură, ar fi rău şi pentru ţară. Nu ştii niciodată ce se poate întâmpla. Există tot timpul poziţionări politice, pentru că vine un an cu patru rânduri de alegeri şi atunci fiecare umblă după electoratul lui, dar şi PSD şi PNL ar trebui şi cel puţin din partea noastră, eu fiind reprezentant al PSD, având şi prim-ministrul acum, responsabilitatea de a duce ţara până la următoarele alegeri, în linişte şi în construcţie, este imensă. Eu sper să fie toată lumea de aceeaşi părere şi să mergem până la capăt împreună".

Potrivit acestuia, schimbările frecvente de miniştri la Cultură afectează acest domeniu.

În opinia lui Romaşcanu, un ministru are nevoie de trei luni de zile, după ce se instalează în funcţie la Cultură, ca să ştie exact ce are de făcut şi cum funcţionează instituţia.

„Eu am început nişte lucruri extrem de importante. (...) Dacă ministrul care vine înţelege să poarte dialog cu cel care a fost, lucrurile ar putea să fie într-un fel duse mai departe, chiar dacă se schimbă oamenii. Dacă există orgolii, (...) atunci pierde toată lumea, pentru că, dacă nu eşti în domeniu, şi am fost şi eu prima oară, nu am fost din domeniu, trebuie să te raportezi cu smerenie la cei care ştiu ce se întâmplă acolo, să înveţi cât poţi de repede, să mergi înainte. Oricum o lună, în general, două îţi trebuie să înţelegi ce se întâmplă în minister, cel dinainte când află că pleacă colegii nu prea mai trag şi atunci sunt vreo trei luni de zile de schimb de mandat, care pot costa mult în ceea ce înseamnă proiecte şi mers înainte", a explicat social-democratul.