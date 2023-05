Reacția lui Vasile Dâncu după apariția pozelor cu Coldea și Claudiu Târziu. „Chiar ar trebui să ies mai des”

Vasile Dâncu (senator PSD) a fost văzut sâmbătă stând amical de vorbă cu Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, în fața unui restaurant. Anterior, acesta luase masa cu finul său în același restaurant în care era și Florian Coldea.

După ce fotografiile cu Vasile Dâncu stând de vorbă cu Claudiu Târziu (senator AUR) și Radu Popa (deputat PSD) în fața unui restaurant bucureștean din care a ieșit și Florian Coldea (fost director adjunct SRI), fostul ministru al Apărării a postat pe Facebook mai multe explicații.

„Era o zi care nu anunța nimic, dar a fost o zi plină. De dimineață, am fost la Bookfest, dar nu m-a fotografiat nimeni. Nici nu a venit cineva să mă ajute la rucsacul și plasele cu cărți. Rămas în Bucuresti, Radu și Antoaneta (deputatul PSD Radu Popa n.red.), finii mei s-au gândit să mă scoată la masă. Locul unde am fost nu era prea arătos, dar avea mâncare bună. Am întâlnit acolo mai mulți oameni pe care-i cunoșteam. I-am salutat, am schimbat impresii. Era un deputat liberal, dar și Florian Coldea, niște apropiați ai șefului PSD, iar, la ieșire, ne-am salutat cu senatorul Claudiu Târziu care mergea să ridice o comandă”, spune Vasile Dâncu.

El consideră că „au fost chemate niște persoane să ne facă fotografii” și spune că nu înțelege de ce.

„Spre seară, a apărut o furtună mediatică cu subiectul prezenței mele la restaurantul respectiv. Analiștii au dezvoltat minunate polisilogisme și fascinante oximoroane despre comploturi, conclavuri sau lovituri de stat. Am fost mândru să fiu contemporan cu mine! Chiar că ar trebuie să ies mai des cu Radu și soția lui dacă așa de important sunt încât să se concentreze presa pentru o hermeneutică și semio-sociologie la gesturile mele când rămân singur în București și mi-e foame”, scrie senatorul PSD.

Dâncu își continuă postarea cu prezentarea programului său de sâmbătă seara, de după întâlnirea devenită virală. Fostul ministru scrie că a citit, dar nu l-a fotografiat nimeni, de aceea a postat el o fotografie cu cărțile lecturate.

A mers apoi la meciul Rapid - FCSB unde „unii m-au filmat tot timpul și m-au criticat că nu m-am putut abține și m-am bucurat de cinci ori. Recunosc, așa a fost!”

Seara lui Vasile Dâncu, conform spuselor sale, s-a încheiat

„O să mă consult cu echipa mea de comunicare dacă nu cumva ar fi bine să-mi public mereu programul zilei următoare pentru ca să am mediatizare completă. Ce lume minunată! Vorba lui Mihai Constantinescu. Mâine primesc, la Senat, o delegație din Georgia, este interesat cineva?”, mai scrie Vasile Dâncu.