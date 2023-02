Ce spune Vasile Dîncu după ce Elena Udrea a afirmat că face parte din grupul de la Cluj

Vasile Dîncu, contact de „Adevărul”, a afirmat că nu există și nu are nicio legătură cu „grupul de la Cluj”. Elena Udrea a declarat, în timpul unui interviu, că fostul ministru al Apărării ar face parte din așa numitul „grup de la Cluj”.

Social-democratul susține că „grupul de la Cluj”, nu există și acesta reprezintă doar „o metaforă”. De asemenea, Dâncu precizează că Elena Udrea, în interviul acordat unui publicații, a amestecat „timpuri istorie, oameni de afaceri, partide diferite”.

„Nu am nicio legătură cu ceea ce spune Elena Udrea. Nu (nr: nu face parte din grupul descris de fostul ministru), asta e o metaforă. Nu vedeți că sunt amestecate timpuri istorice, oameni de afaceri, partide diferite. Nu există niciun grup de Cluj, în viziunea mea”, a precizat fostul ministru al Apărării pentru „Adevărul”.

Declarația lui Vasile Dîncu vine după ce Elena Udrea a menționat într-un interviu existența unui „grup de la Cluj”, din care fac parte, potrivit acesteia, Florian Coldea, Ioan Rus, Nelu Varga, Vasile Dâncu, Sorin Grindeanu și George Maior.

„Soțul meu, partenerul meu, tatăl fetiței mele este principalul acționar al acestui proiect. (n.r. imobiliar de la Cluj) La vremea aceea, nu voiam să se asocieze cu numele meu. Arestarea mea a avut că obiectiv dorința lui Kovesi de a păstra acel dosar, de a rămâne intact, are și ea o condamnare rupul de la Cluj avea nevoie că eu să fiu arestată pentru că ei vor să preia această afacere”, a afirmat aceasta.

Potrivit Elenei Udrea, grupul de la Cluj „influențează justiția” prin intermediului Laurei Codruța Kovesi, aflată la vârful acestui grup.

„Grupul de la Cluj conduce Justiția, poate e mult spus. Florian Coldea, Ioan Rus, Nelu Varga, Vasile Dancu și sigur, acum domnul ministru Grindeanu. Grupul de la Cluj rămâne statornic, cu George Maior. Grupul de la Cluj influențează Justiția prin Kovesi la nivel național și la nivel local prin oamenii pe care i-au pus. (..) Gruparea îl are că vârf de lance pe Kovesi și Macovei. Și pe Prună. Grupul de la Cluj nu mai are puterea de a dicta decizii cum făcea odată”, a declarat Elena Udrea, într-un interviu pentru Realitatea Plus.